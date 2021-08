La 4x100 con Marcell Jacobs è in finale olimpica

La staffetta sigla anche il record italiano: prima frazione con Lorenzo Patta, poi l'oro olimpico dei 100 metri, Fausto Desalu per l'ultima curva e Tortu per chiudere la pratica: quarto crono, 37.95. Usa out

05 Agosto 2021

di Christian Diociaiuti



Record italiano e finale olimpica conquistata: la 4x100 azzurra corre una grande batteria con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Tempo per la prima volta sotto i 38 secondi: 37.95 che vale il terzo posto in batteria, quarto crono di due batterie e Q grande che vale il pass per giocarsi la finale per la medaglia, che si correrà domani, venerdì 6 agosto, alle 15.50. Alla fine, per l'Italia c'è il quarto tempo delle batterie. Fuori gli Stati Uniti, primo crono per la Giamaica con 37.82.

Grande l’attenzione sugli azzurri che in seconda frazione hanno schierato l’oro olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, sprinter delle Fiamme Oro di casa al Paolo Rosi con coach Paolo Camossi. Buoni tutti i cambi e il lanciato del poliziotto neoprimatista europeo. A chiudere la pratica qualificazione ci ha pensato Tortu, che ha saputo tenere la testa della gara, lottando fino all’ultimo per il secondo posto della batteria, sfuggito solo per 3 centesimi (Canada avanti) ma che non ha inficiato sulla qualificazione diretta. Staffetta avanti; fuori le donne nonostante il primato nazionale. "Un gruppo super unito, ci siamo allenati per portare il testimone al sciuro. A questo punto continuo a sognare - dice Marcell Jacobs - la medaglia dei 100? Devo realizzare, ci dormo insieme, è sempre con me".

Tra oggi e domani spazio alle 4x400. Nella femminile ci sono le laziali dell'Esercito Mariabenedicta Chigbolu e Alice Mangione con Petra Nardelli e Rebecca Borga. Azzurre in seconda batteria, alle 12:37, contro Stati Uniti, Olanda e Gran Bretagna. Al maschile attese le convocazioni: in lizza Davide Re (Fiamme Gialle), Matteo Galvan (Fiamme Gialle) e Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre). Donne in gara il 5 agosto per la qualificazione alle 12.37; uomini alle 13.25 del 6 agosto, venerdì. Finali il 7 agosto alle 14.30 e 14.50.

Scatta anche la marcia: alle 9.30 di giovedì 5 agosto c’è la 20 km con Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) e Massimo Stano (Fiamme Oro) mentre alle 22.30 del 5 agosto (quando in Giappone saranno le 5.30 del 6 agosto) spazio alla 50 km con Andrea Agrusti (Fiamme Gialle) e il romano Marco De Luca (Fiamme Gialle). Alle 9.30 del 6 agosto occhi puntati sulla 20 km femminile di marcia: c’è Antonella Palmisano.

La presentazione, orario per orario, delle Olimpiadi dei laziali

