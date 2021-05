LIVE World Relays, quante gioie laziali

LIVE In corso il day1 dei Mondiali di staffette. Impegnati diversi laziali alla ricerca della finale di domani e dei pass olimpici e per i prossimi mondiali. Qui il punto

01 Maggio 2021Il day1 die dei mondiali di staffette regala già tanti sorrisi ai laziali e da quegli atleti che nella nostra regione sono di casa (). Domani le finali.La prima giornata polacca delle World Realys l'hanno aperta le ragazze della 4x400 che non solo si giocavano l'accesso alla finale di domani, ma anche l'ingresso alle Olimpiadi. Il quartetto che conta Raphaela Lukudo (Esercito, di casa a Roma) Eleonora, Petrae Ayomidecentrano la finale e il pass per Tokyo chiudendo la batteria al terzo posto in 3:30.04, migliore dei tempi di ripescaggio per il turno decisivo.Al maschile, nella 4x400 c'è lo junior romano Lorenzo(Roma Acquacetosa-Fiamme Azzurre), primo frazionista. Il crono collezionato con Alessandro, Brayane Vladimirè 3:04.81nella terza batteria (dietro il Botswana, 3:04.03) e vale il pass per i Mondiali di Eugene (quello olimpico lo avevano già in tasca, dopo la finale dei Mondiali di Doha 2019). Bene Benati in avvio che sa gestire; nella frazione conclusiva, un ottimo Vladimir Aceti gestisce il polacco Zaleski, rimontandolo nel rettilineo conclusivo.