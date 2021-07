LIVE Oro Nassor nei 400 e Atletica Futura 4x400

LIVE A Rieti si assegnano altri 14 titoli. Il Lazio ha vinto quattro titoli italiani e non vuole fermarsi. Seguiamo insieme i nostri atleti nell'epilogo del Campionato Italiano Allievi

11 Luglio 2021Ultimo giorno di gare per il Campionato Italiano Allievi. A Rieti in palio gli ultimi 14 titoli. Il Lazio ha vinto quattro titoli italiani nei primi due giorni e non vuole fermarsi. Arrivano anche due altri ori, con Giacomo Hashim Nassor (Rifondazione Podistica) nei 400 e con l'Atletica Futura nella 4x400. Bronzo a Mario Roani, della Nissolino Intesatletica, nei 1500. Seguiamo insieme i nostri atleti nell'epilogo del Campionato Italiano Allievi, il day3 del Guidobaldi. IlI RISULTATI AGGIORNATI- Altro grido di giornata è l'oro nella 4x400 per l'. Il quartetto capitolino vola tra le 4 serie e porta a casa il titolo italiano grazie a TommasoLuca, Emanuelee Daniele

Tempo a 3:22.29 per salire sul podio con l'oro al collo e celebrare un crono 4 secondi migliore degli inseguitori della Vicentina (3:26.31). Quarta la Studentesca (3:26.79).



DISCO ALLIEVI - Nessun finalista laziale; primo dei laziali e 17esimo posto per Gianmarco Di Filippo (Studentesca) con 43,04.



TRIPLO ALLIEVE - Finale e ottavo posto per Matilda Cinti (Studentesca) con 11,79 (+0.6); decima Claudia Tessitore (Formia Atletica Leggera) in 11,72 (+1.0).



DISCO ALLIEVE - La migliore delle laziali è Maria Vittoria Belloni, portacolori della Studentesca che dopo aver centrato la finale, si piazza quinta. Per lei 38,23, mezzo metro sotto il PB.



110HS ALLIEVI - Luca Zangrillo in finale nei 110hs: il portacolori di Formia Atletica Leggera con 14.49 in batteria (vento (+0.9). In finale, però, cade senza finire la gara. Finale B per Giulo Lorenzo Lise (ACSI Campidoglio palatino) con il tempo in qualificazione di 14.84 (+0.3); nell'epilogo 14.81 (+0.9), quarto.



100HS ALLIEVE- Il 14.24 (+0.3) spedisce Elena Vergaro (Alto Lazio) in finale nei 100hs: sarà ottava con 14.96 (+0.7). Finale B per Elisa Fossatelli (Fiamme Gialle Simoni) con 14.51 (-0.1). Nella finale B arriva terza con 14.53 (-0.7).



ASTA ALLIEVE - Settimo posto per Camilla Antonipieri (Fiamme Gialle Simoni) che si ferma a 3,50, centrata al secondo tentativo. Poi tre errori a 3,60, che è anche il PB centrato proprio quest'anno a Rieti.



400 ALLIEVI - Che bello! Ecco un altro oro per il Lazio, il quinto in tre giorni.

Lo regala al movimento regionale Giacomo Hashim Nassor, romano della Rifondazione Podistica. Dopo aver conquistato la finale ieri con un nuovo personale (da 50.29 a 49.61) e il terzo crono di giornata, Giacomo Hashim Nassor si presenta alla finale della domenica in grande forma. Gara perfetta e tricolore: tempo che si ferma a 48.34 per sventolare la bandiera e far emozionare la sua società che gioisce in tribuna. Giacomo si allena prevalentemente alla Farnesina di Roma con Eleonora Lichtner e Gabriele Paolucci, frequenta il liceo Scientifico Plinio (terzo anno). Il papà è di Zanzibar, la mamma è romana. E la sua crescita è iniziata ad Ancona.



ALTO ALLIEVI - Non c'è la sfida con Mattia Furlani (Studentesca) ed Edoardo Stronati (Pro Sesto) vola a 2,16 dopo aver trovato 2,20. Nei finalisti c'è il laziale Julien Caimi, portacolori della Lib. Roma XV Circoscrizione. Per lui 1,93 e quattro centimetri di personale.



TRIPLO ALLIEVI - Finale e sesta piazza per Niccolò Cannavale (Formia Atletica), nella gara vinta da Samuele Piazzini (Bergamo Stars Atletica). Il triplista formiano arriva a 14,21 (+0.4) al terzo salto. Cinque centimetri di miglioramento per Cannavale, che a Napoli quest'anno era arrivato a 14,16.



1500 ALLIEVI - Prime gare e prima medaglia. La porta a casa Mario Roani (Nissolino Intesatletica). Il pontino conduce una gara coraggiosa, sempre al vertice del gruppo. Negli ultimi 2000, metri, però, emerge Simone Valduga (Quercia Trentingrana/3:59.31) per la vittoria, seguito da Andrea Ribatti (All Tri Sports/3:59.98). Alla fine, bronzo per Roani con il crono di 4:00.85, circa 8 secondi sopra il personale. Al femminile la prima laziale è Benedetta Zanotti (Studentesca): quindicesima di due serie, 4:53.19.