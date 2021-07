LIVE Rieti: Visca e Moonou terzi nel giavellotto

LIVE Va in scena la seconda giornata dei Tricolori U18 al Guidobaldi. Bene il Lazio nella prima giornata con 8 medaglie totali, di cui due titoli. Seguiamo step by step i nostri atleti in questo live aggiornato

10 Luglio 2021

di Christian Diociaiuti



Secondo giorno di gare a Rieti per i Campionati Italiani under 18. Ieri assegnati i primi 8 titoli, oggi in palio altri 20. In totale cono 42. Il Lazio nel primo giorno ha vinto due titoli e in totale 8 medaglie (leggi il day1). Seguiamo gli atleti del Lazio e delle società della regione step by step con un live aggiornato.



TUTTI GLI ISCRITTI DI RIETI 2021 E I RISULTATI-PROGRAMMA ORARIO E INFO UTILI- LA PRESENTAZIONE NAZIONALE - LA PRESENTAZIONE FIDAL LAZIO - LE FOTO (Emiliano Grillotti/FIDAL)



400HS ALLIEVI - Andrea Accettella, ostacolista di Roma Acquacetosa, fuori dai primi tre posti con il crono di 55.78 che comunque gli vale come nuovo personale (aveva 56.42).



GIAVELLOTTO ALLIEVE - Gara vinta da Genet Galli (Modena Atletica/50,95). Terza Jennifer Sombodey Moonou con 42,55: la portacolori della squadra romana "Gruppo Millepiedi", classe 2004, oltre alla medaglia di bronzo si migliora di quasi 4 metri nel personale. Prima della finale tricolore (miglior misura al primo lancio di finale) aveva 38,92.



LUNGO ALLIEVE - Al secondo giro di salti di finale, Greta Donato (Fiamme Gialle Simoni), trova un 5,70 che alla fine vale il quarto posto, a un centimetro da Arianna Rondoni (Endas Cesena, sorpasso all'ultimo salto, dall'ottavo al terzo posto) e Chiara Santambrogio (Team-A Lombardia), ambedue a 5,71. Gara vinta da Marta Amouhin Amani (Cus Pro Patria Milano) con 6,34 (quinta di sempre).

Per Donato quarto posto ma anche il primato personale all'aperto (al coperto vanta un 5,81): figlia del saltatore azzurro Fabrizio, Greta Donato è cresciuta quest'anno tra Rieti e Roma ed ha aggiustato a 5,65 il personale, fino ad arrivare il 5,70 dei Tricolori U18.

PESO ALLIEVI - Centra la finale ed è ottavo Giuseppe Guerra, portacolori di Alto Lazio. Per lui 14,55 nella gara vinta da Carlo Trinchera Lotto (Cento Torri Pavia) con 17,91.



ALTO ALLIEVE - Tra le laziali, si ferma a 1,60 (13esima e 14esima) l'esperienza delle due portacolori di ACSI Italia Atletica, Elisa Marcovaldi e Ilary Di Gennaro.



400 ALLIEVI E ALLIEVE - Nessun finalista al maschile e al femminile. Fuori Luca Barbieri (ACSI Campidoglio Palatino) che si ferma a 51.36, Niente finale anche per Riccardo Caccamo (Gsbr), in batteria a 51.24. Non basta 59.19 per Domiziana D'Ottavio 8Alto Lazio) per centrare l'epilogo di domani.



GIAVELLOTTO ALLIEVI - Nella gara che incorona il nuovo campione italiano Antonio Cannalonga (Ideatletica Aurora), Lucio Claudio Visca (Fiamme Gialle Simoni), appende al collo il bronzo. Terzo posto che arriva grazie a un 59,66, accompagnato da un 56,77 e un 55,01. Si tratta di quasi due metri di personale (aveva 57,42) per il fratello di Carolina (Fiamme Gialle), allenato anche lui da papà Alberto.



200 ALLIEVE - Al femminile, le batterie del mezzo giro regalano la finale B a due atlete della Studentesca: Lavinia Paoletti (25.29/+1.3) e Camilla Duri (25.20/+2.4).



200 ALLIEVI - Le batterie sfornano le miglior prestazioni stagionali del mezzo giro allievi. Inaugura Eduardo Longobardi, che si migliora con 21.59 (+0.2) per timbrare il pass della finale prima che Loris Tonella (Atletica Biotekna) scenda fino a 21.53 (+0.5). Ma bena ha fatto anche Daniele Groos (Atletica Futura Roma), che in prima battieria domina con 21.86 (+0.5), avvicinando il PB. Ci sono loro nella finale delle 17.25 circa. In finale B c'è anche Luca Abadelli, dell'Atletica Fiano Romano, qualificato con 22.73.