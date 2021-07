LIVE Rieti, Giampaolo e Rossi tricolori!

LIVE A Rieti tre giorni per gli under 18. Tanti laziali possono ambire alla medaglia. Diretta testuale su fidal.it, lazio.fidal.it e ovviamente live streaming su Atletica.tv. Il meglio degli U18 italiani sono qui

09 Luglio 2021

di Christian Diociaiuti



Iniziati i Campionati Italiani Allievi di Rieti. Allo Stadio Raul Guidobaldi 1300 atleti e 42 titoli in palio nei tre giorni. Tanti i laziali in gara e che possono ambire alle medaglie (leggi).

Se

guiamo la giornata in diretta.



MARTELLO ALLIEVE - La campionessa italiana è la 2004 romana Giulia Rossi, atleta delle Fiamme Gialle Simoni allenata da Valentino Brichese e già primatista regionale di categoria. Rossi con 58,45 sventola il tricolore alla fine di una gara in cui non va mai sotto i 53 metri.

100 ALLIEVI - Un 10.70 per Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni) che spedisce il velocista di Claudio Licciardello alla finale delle 18.50 (ha un PB di 10.65). Per lui il miglior crono delle 5 batterie, è il favorito per il titolo.



100 ALLIEVE - Guadagna la finale del pomeriggio alle 18.40 Camilla Duri (Studentesca) con 12.16 (+1.2). Sarà finale B per un'altra atleta della Studentesca, Lavinia Paoletti, con 12.32 (+0.7).



MARCIA ALLIEVE- Nei 5000, secondo posto per Giulia Gabriele, allieva delle Fiamme Gialle Simoni allenata da Lorenzo Dessi. Dietro a Giada Traina (Atletica Livorno, è una conferma con 24:28.34), la romana che si allena a Castelporziano chiude in 24:32.50, 26 secondi sopra il PB. Quarta Rachele Moscati (Fiamme Gialle Simoni) in 25:12.17.



MARCIA ALLIEVI: GIAMPAOLO TRICOLORE, TRIS LAZIO - Il Lazio inizia alla grandissima. Nella prima gara di giornata, i 10mila di marcia sono tutti laziali. Primo posto e titolo italiano, in una gara senza storia dallo start, per Diego Giampaolo. Il marciatore ostiense delle Fiamme Gialle Simoni, allenato dal papà Luca e da Orazio Romanzi, chiude in 46:15.50, al di sopra del 43:47.06 di quest'anno a Roma, ma ottimo per sventolare il tricolore sulla pista di Rieti e alzare il braccio al cielo. Tripletta laziale che si completa con il secondo posto di Ivan Giangaspero (Fiamme Gialle Simoni) 48:05.14 (è personale) e il terzo di Giorgio Lauria (Esercito Sport&Giovani) in 48:13.62.