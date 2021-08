Jacobs! 9.84, record europeo e finale olimpica

Marcell è il primo italiano in una finale olimpica dei 100 metri: da Savona all'infortunio, fino alla rapida rinascita e alla leggenda. E ora la caccia alla medaglia a Tokyo

01 Agosto 2021Ore 14.50 di domenica 1° agosto: c'è la finale olimpica dei 100 metri. È c'è un italiano, per la prima volta nella storia dell'Olimpiade moderna: è Marcell Lamont. Se l'è guadagnata facendo l'impossibile l'atleta delle Fiamme Oro che con Paolo Camossi è di casa all'Acquacetosa di Roma. Dopo aver siglato il nuovo record italiano in batteria ieri, 9.94 ("sistemando" il suo precedente record di Savona), Marcell (di Desenzano del Garda, papà texano, mamma lombarda) ha corso la semifinale in. Un tempo stratosferico per i colori azzurri e per l'Europa, due centesimi meglio di Francis Obikwelu (record del 22 agosto 2004, nella finale olimpica di Atene che lo vide d'argento)., nonostante il terzo posto nella terza semifinale: partenza non al meglio, ma Jacobs corre più veloce di tutti, toccando velocità migliori degli altri per colmare il gap e chiudere terzo, attaccatto a Su Bingtian e allo statunitense Ronnie Baker. Il cinese è primo in 9.83 (record asiatico), Baker secondo con lo stesso tempo (primato personale), Jacobs è terzo in 9.84. Il sudafricano Akani Simbine, quarto, vola in 9.90, e atterra sulla finale.Jacobs a maggio, il giorno 13, si era regalato il nuovo record italiano: 9.95 a. Un gran risultato, che lo ha reso lo sprinter più richeisto della scena. Aera atteso il 22, ma in un allenamento pre-gara un guaio muscolare lo ha stoppato anche per gli appuntamenti internazionali. Il ritorno è stato devastante. Un 10.01 a"per recuperare", un 9.99 ain Diamond League in una finale olimpica anticipata e poi Tokyo, coldi ieri e ildi oggi.

