Il weekend dei laziali tra il Rosi, Rieti e le Marche

I lanci a Roma ma anche a Fermo (c'è pure l'asta), le gare indoor sabato e domenica ad Ancona e a Rieti. Un fine settimana ricco per i laziali in giro per le prime uscite stagionali

21 Gennaio 2022

Fine settimana di atletica, al coperto e all’aperto, tra il Rosi e le Marche per tanti atleti laziali.

ROMA - Una domenica con i lanci e non solo al Paolo Rosi di Roma nell’evento di FIDAL Roma e FIDAL Lazio. Spazio a gare extra per tutti ma soprattutto a disco, martello e giavellotto. Tra le iscrizioni spicca quella di Carolina Visca, under23 all’esordio stagionale in questo Campionato Invernale di lanci lunghi – prima fase regionale. Visca (Fiamme Gialle) sarà in gara con un 55,26 d’accredito e sempre nel giavellotto sarà in gara il fratello, Lucio Claudio, allievo delle Fiamme Gialle Simoni con 52,59; accredito di valore anche per Jennifer Sombodey Moonou (Gruppo Millepiedi), junior con 48,52 di accredito. In pedana per gli assoluti anche Giovanni Bellini (Studentesca/72,28 d’accredito). Esordio stagionale nel disco per la junior dell’Esercito, Benedetta Benedetti, che ha annunciato di volersi dedicare più al disco che al peso. Tra le assolute in gara anche Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre) e Martina Carnevale (Studentesca). Martello: da seguire Leonardo Penzo (Fiamme Gialle Simoni) e Lucio Claudio Visca. [ISCRITTI E RISULTATI]

FERMO - Laziali in gara anche a Fermo tra lanci (ad esempio Ludovica Giannursini (U23 della Studentesca), chiamata al doppio appuntamento nel fine settimana) e asta: tra gli iscritti – di Studentesca, Atletica Futura e ACSI Campidoglio Palatino - il campione italiano allievi Federico Bonanni, ora junior. [LANCI – ASTA]

ANCONA – Tanti gli iscritti dal Lazio ad Ancona, nel consueto meeting nazionale indoor in onda su Atletica.tv. Mattia Furlani tenta di nuovo l’assalto alla MPI indoor, dopo averla provata una settimana fa. Tra gli iscritti Davide De Rosa (Esercito Sport&Giovani), l’ostacolista Damiano Dentato (Studentesca), il saltatore in alto Francesco Pavoni (Esercito Sport&Giovani). Da seguire Elisa Giuseppetti nei 1500 per ACSI Italia Atletica. [LA PRESENTAZIONE NAZIONALE – IL CALENDARIO FIDAL MARCHE]



RIETI - Gare nel pistino coperto del Guidobaldi, organizzate da FIDAL Rieti e Studentesca. 60 piani e ostacoli per tutti, ma anche triplo e lungo nella rinnovata struttura coperta. In evidenza, tra gli accreditati, Elena Vergaro, da poco passata in maglia Studentesca. [ISCRITTI E RISULTATI]