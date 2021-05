Il day 2 del Paolo Rosi: laziali ancora al top

A Roma spiccano le prestazioni di De Andreis volata a 6,13 nel lungo e quella di Pavoni negli 800 metri. Nella velocità bene Ricci nei 200 metri e nel giavellotto si migliora Giannursini

09 Maggio 2021

di Lorenzo Bufalino

Seconda giornata della manifestazione regionale del Paolo Rosi, dove ancora sono ottimi i risultati degli atleti laziali. Spiccano le prestazioni di Elisabetta De Andreis volata a 6,13 nel lungo e quella di Nicolas Pavoni negli 800 metri. Nella velocità bene Ginevra Ricci nei 200 metri e nel giavellotto si migliora Giannursini.

IN PISTA – Nelle gare in pista iniziate con i 5000 metri, tra le migliori di giornata c’è stata la junior Ginevra Ricci (Studentesca Milardi) capace di correre in 24.64 i 200 metri.

Al maschile vince Matteo Bianchini (Studentesca Milardi) unico a scendere sotto i 22” con il tempo di 21.80. Protagonisti ancora in pista i mezzofondisti, con una grande prestazione di Nicolas Pavoni (RCF Roma Sud). Il ragazzo, cresciuto molto in questi ultimi anni, trova la giornata buona per correre in 1:50.47, quasi in solitaria per un risultato che era dietro l’angolo per il classe 96’, che porta a casa anche il personale. Bene anche al femminile Alessia Muciaccia (ACSI Italia Atletica) che si porta a casa la vittoria con 2:11.01.

Gare dei 400 ostacoli andate a Lorenzo Veroli (Fiamme Azzurre) con 54.09 e al femminile a Cecilia Rinaldi (Studentesca Milardi) con 1:06.93.

PEDANE – Nelle pedane, dove il vento ha aiutato al meglio i saltatori a trovare grandi misure, la migliore di giornata è stata Elisabetta De Andreis (ACSI Campidoglio Palatino) che con un grande balzo a 6,13/+1.3 nel primo turno, va a riscrivere il personal best. Al maschile vince Lorenzo Irrera (ACSI Campidoglio Palatino) che trova la folata a +4.1 per atterrare a 7,05. Alto maschile con Alessandro Meduri (ACSI Campidoglio Palatino) che apre con 2,03. In quelle dei lanci buon risultato nel giavellotto per la tricolore invernale under 20 Ludovica Giannursini (Studentesca Milardi). La reatina lancia al primo turno 41,40 con cui conferma praticamente lo stagionale lanciato a Velletri.