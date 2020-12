Il Lazio ai Tricolori di maratona di Reggio Emilia

Fine 2020 con l'assegnazione dei titoli sui 42,195 chilometri. L'anno si chiude anche con alcuni eventi annullati e col pensiero al 2021

11 Dicembre 2020

di Moreno Saddi



L’atletica si prepara al 2021, ma non vuole aspettare troppo per rivedere i grandi appuntamenti. E così, domenica c’è un Tricolore di maratona in Emilia Romagna tutto da seguire. Mentre molti eventi di questo fine 2020 sono saltati e altri si preparano per il nuovo anno.

I TRICOLORI ASSOLUTI - A carattere nazionale si svolgerà questa domenica, il Campionato Italiano individuale assoluto di maratona a Reggio Emilia: circa 140 atleti attesi alla partenza. Non prenderà il via la gara dei master. Ancora in fase di validazione da parte della federazione i tempi di accredito ottenuti dal 2018 ad oggi. Gli atleti della nostra regione che presumibilmente parteciperanno ai tricolori assoluti saranno Giulio Conforti della società “Piano ma arriviamo”, con il tempo al limite dello standard di 2h45:22; Alessandro Giacobazzi dell’Aeronautica Militare, che nella maratona vanta un personale di 2h15:25, ottenuto nel 2017 ma per per la sua gara il risultato utile è quello della mezza maratona di 1h04:52. Per le donne c’è Anna Incerti delle Fiamme Azzurre, anche per lei l’ultima gara nella maratona è nel 2017 con 2h29:58, mentre sarà valido quello più recente del 2019, nella mezza maratona con 1h13:23. QUI LA PRESENTAZIONE NAZIONALE

ANNULLATE - In questo mese, sono state annullate anche le manifestazioni di domenica 13 dicembre.

La Genus Solis Invicti gara su strada a Olevano Romano, organizzazione a cura dell’Olibanum Overrunners e il Trofeo “Fulvio Villa” di marcia – “Staffette di Natale” al Centro Sportivo Esercito della Cecchignola, organizzato dalla Kronos Roma. La società Atleticom, organizzatrice della We Run Rome aveva già annunciato lo scorso 21 ottobre il rinvio della gara di fine anno. L’evento cambierà data, quindi, per celebrare nella prossima primavera il suo decennale forte di varie novità, a partire dalla più coinvolgente: la We Run Rome 2021 diventerà la sfida dei Rioni, nella Capitale.

CORSE SU STRADA A FEBBRAIO 2021 – Le manifestazioni su strada riprenderanno alla grande, con due eventi a carattere nazionale targate “Bronze FIDAL” entrambe il giorno 7: la 10km della Corsa del Ricordo all’ottava edizione, si corre alla Cecchignola, con una parte del percorso all’interno della Città Militare. Organizzata dall’ASI Roma, per commemorare le vittime delle Foibe e la tragedia dell'esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate.

La città di Sabaudia e San Felice Circeo, vedranno lo svolgimento della seconda edizione della Maratona Maga Circe a cura della società In Corsa Libera. Nella settimana scorsa ne avevamo già parlato con un’articolo approfondito, oggi proponiamo un video di presentazione del percorso di gara.



IL PECORSO



