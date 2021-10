Il 1° novembre torna la Corsa dei Santi

Dopo l'edizione virtuale del 2020, il 1° novembre torna sulle strade di Roma la “Corsa dei Santi sponsored by Melinda” promossa da Missioni Don Bosco Valdocco Onlus

27 Ottobre 2021

Dopo l'edizione virtuale del 2020, il 1° novembre prossimo torna sulle strade di Roma la “Corsa dei Santi sponsored by Melinda”, la corsa di 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco Valdocco Onlus.

Con la tradizionale partenza e arrivo nei pressi di Piazza San Pietro, la 13° edizione si preannuncia una festa per gli amanti del running, e gli organizzatori hanno predisposto tutte le misure necessarie per il rispetto delle regole di distanziamento imposte dalla situazione sanitaria attuale. I percorsi saranno due, uno agonistico di 10 chilometri per gli atleti Fidal e Runcard e uno sempre di 10 chilometri non competitivo aperto a tutti. Come per le passate edizioni, la corsa si propone di sostenere e dare maggiore visibilità ad importanti progetti benefici realizzati da Missioni Don Bosco Valdocco Onlus.

Per questo, sarà attivata una campagna di raccolta fondi attraverso un numero solidale e diversi testimonial, tra i quali le due atlete olimpiche e paralimpiche Fiona May e Oxana Corso, e il cantante Moreno, saranno al fianco della manifestazione partecipando alla puntata di Mattino Cinque dedicata alla corsa, che andrà in onda su Canale 5 durante la gara.

Il progetto solidale che sarà supportato quest’anno, si intitola “Ridiamogli la loro infanzia” e mira a combattere e prevenire lo sfruttamento minorile in Colombia attraverso lo sviluppo di un piano globale teso a prevenire ogni forma di sfruttamento, proponendo un progetto di vita alternativo per famiglie, bambini e ragazzi di strada.

Il percorso è quanto di più affascinante per ogni appassionato della corsa, in quanto dopo la partenza, fissata alle 8.30 in Piazza Pio XII, si snoda all’interno nel centro storico di Roma attraversando piazze e vie tra le più celebri della Città Eterna.

«Dopo l’edizione virtuale dello scorso anno – dichiara Paolo Scipioni, Presidente A.S.D. Corsa dei Santi – l’Associazione ha deciso di tornare a organizzarla in presenza, nonostante le difficoltà che ancora ci sono, legate alla pandemia e nonostante non si preveda, al momento, per questa edizione di “ripartenza sportiva”, un numero di partecipanti superiore a 1500.

Dispiace che, anche in questa situazione, sembra non ci sia stata una valutazione attenta da parte della precedente amministrazione comunale, che ha fatto valere tramite il Corpo di Polizia di Roma Capitale un provvedimento amministrativo in materia di Eventi che prevede un pagamento straordinario per servizi di polizia metropolitana impegnati sul percorso, ma preventivando l’importo dovuto in Euro 24.525,00, che va ad aggiungersi ai già rilevanti costi organizzativi della manifestazione. L’A.S.D. Corsa dei Santi si augura che la congruità di detta somma possa essere verificata con estrema attenzione almeno in sede di consuntivo in relazione alle effettive ragionevoli necessità di “presidio” sul percorso di gara. Ricordo, tra l’altro - prosegue Paolo Scipioni- che la Corsa è stata ideata e viene effettuata per promuovere e amplificare un messaggio solidale, teso alla raccolta fondi in favore di un’emergenza sociale scelta di anno in anno da Missioni Don Bosco Valdocco Onlus».

La manifestazione è promossa da Missioni Don Bosco Valdocco Onlus in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, ed è organizzata dalla A.S.D. Corsa dei Santi.

La Corsa dei Santi ringrazia il title sponsor Conzorzio Melinda S.C.A., i fornitori ufficiali Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., Cisalfa Sport S.p.A. e Diadora S.p.A., i partner tecnici Società Agricola Ciù Ciù e One Coffee Industries S.r.l., il support partner Ottaviani S.p.A., la radio ufficiale LatteMiele, il media partner Corriere dello Sport. Si ringrazia per la fornitura dei prodotti Equilibra S.r.l.

Con il patrocinio di Associazione Arma Aeronautica, Città metropolitana di Torino, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Pontificio Consiglio della Cultura, Regione Lazio, Conferenza Episcopale Italiana, Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Si ringrazia: l’Associazione Nazionale Vigilanza Aeronautica Militare. Collaborazione tecnica: A.S.D. APS ACSI Italia Atletica. INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.corsadeisanti.it

(da comunicato degli organizzatori)