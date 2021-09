I laziali al Brixia Meeting a caccia dei titoli

Si gareggia a livello individuale. Folto gruppo delle Fiamme Gialle Simoni mentre Bonanni della Studentesca è capolista nell'asta. Battaglia della Runners Ciampino sui 2000 siepi

04 Settembre 2021

Quest’anno il Brixia Meeting in scena a Bressanone domenica 5 settembre non sarà per rappresentative: si gareggia a livello individuale. Sono tanti gli atleti laziali under 18 che hanno deciso di tenere alti i colori della regione in un evento allievi tra i più amati.

DAL LAZIO – Nei 100 spazio ad Aurora Brugnoli ed Elisa Fossatelli (farà anche gli ostacoli) delle Fiamme Gialle Simoni; stessa squadra per Sara Cirillo, che ha scelto i 200 accreditandosi con 25.98 e i 400 con 58.20. Ed è sempre una giovane finanziera, Sara Meloni, iscritta nei 2000 siepi (7:43.72). Nella gara maschile ha il secondo accredito dietro al campione italiano Simone Valduga, Daniel Battaglia della Runners Ciampino (6:15.74). Myriam Liguori (Fiamme Gialle Simoni) si accredita con 1,63 nella gara dell’alto, mentre Camilla Antonipieri (Fiamme Gialle Simoni) vanta un accredito di 3,60 e Aurora Giovannelli (Fiamme Gialle Simoni) un 3,30 nell’asta. A un passo dalla MPI ai Tricolori, il campione italiano Federico Bonanni (Studentesca) si presenta da migliore nella gara dell’asta maschile grazie al suo 5,10. Nel lungo, sarà una bella sfida per Greta Donato (Fiamme Gialle Simoni) che si presenta con 5,81 nella gara che rievoca quella dei Tricolori di Rieti, in cui vinse Marta Amani (6,34/Cus Pro Patria Milano), capolista anche al Brixia vista la MPI fatta al Guidobaldi. Lanci: Maria Vittoria Belloni (Studentesca) è il terzo accredito (38,83) nel disco mentre il compagno di squadra Gianmarco Di Filippo è il quarto nel peso (15,27). Di Filippo gareggia anche nel disco presentandosi con 44,42. Nel giavellotto, iscritto Lucio Claudio Visca (Fiamme Gialle Simoni) con 59,66.

FIDAL Lazio sostiene gli atleti che partecipano a Brixia Meeting con un contributo (LEGGI TUTTO QUI).