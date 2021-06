Golden Gala al via, che spettacolo!

Dal Lazio seguiamo Roberta Bruni, Davide Re, Ahmed Abdelwahed e Gaia Sabbatini. Una serata emozionante a Firenze con 26 azzurri e tante stelle internazionali. DIRETTA SU RAI TRE DALLE 20

10 Giugno 2021

Al via il Golden Gala. La terza tappa della Diamond League quest'anno lascia Roma e si disputa a Firenze, all'Asics Firenze Marathon Stadium. Gli azzurri in gara oggi sono 26 e quattro di questi sono laziali o arrivano dalla nostra regione. Senza il primatista italiano dei 100 metri Marcell Jacobs - forfait a poche ore dalla gara in accordo con la Federazione - il Lazio è pronto a godersi i salti di Roberta Bruni (Carabinieri), primatista italiana dell’asta, e le gare del numero uno azzurro nel 400 metri, Davide Re (Fiamme Gialle), del finanziere Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi e della teramana di casa a Roma, Gaia Sabbatini nei 1500.

DIRETTA TV - Due ore di diretta televisiva per l’edizione 2021 del Golden Gala Pietro Mennea: sarà Rai 3 a trasmettere le sfide della terza tappa della Wanda Diamond League, giovedì 10 giugno dalle ore 20 alle 22.

IL PROGRAMMA - Quattordici le gare in programma al Golden Gala Pietro Mennea 2021: per gli uomini 100, 400, 5000, 110 ostacoli, 3000 siepi, alto e peso, per le donne 200, 1500, 100 ostacoli, 400 ostacoli, asta, lungo e disco.



Orari di gara dei laziali

19.30 - Roberta Bruni (Carabinieri – asta)

20.13 - Davide Re (Fiamme Gialle – 400)

20.20 - Ahmed Abdelwahed (Fiamem Gialle – 3000 siepi)

21.05 - Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre – 1500)

Christian Diociaiuti