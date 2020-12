Gli orari delle Feste degli impianti FIDAL Lazio

Ecco cosa è previsto per gli impianti gestiti dal comitato. Tutto l'impegno di FIDAL Lazio per tenere aperte le strutture anche sotto le Feste (in pandemia)

22 Dicembre 2020

A seguito del DPCM del 18 dicembre 2020 che limita gli spostamenti nei giorni festivi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2020, il CR Lazio comunica di seguito giorni e orari di apertura degli impianti del Paolo Rosi, Nando Martellini e Pasquale Giannattasio, per opportuna informazione a tutti i praticanti.

Normale orario di apertura per tutti e tre gli impianti nei giorni: 23 – 28 – 29 – 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, con nessuna limitazione negli ingressi, poiché la Regione Lazio sarà nella zona arancione.

Nei giorni in cui la Regione Lazio sarà Zona Rossa gli impianti saranno aperti limitatamente agli atleti di interesse nazionale, intendendo per ATLETA DI INTERESSE NAZIONALE, coloro che hanno conseguito il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani di categoria dal 01 Gennaio 2018 al 24 dicembre 2020 nelle categorie Cadetti - Allievi - Junior - Promesse e Senior, con le seguenti modalità:



Nando Martellini: 24 e 31 dicembre 2020, 3 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:30

Paolo Rosi: 27 dicembre 2020 dalle ore 9;00 alle ore 13:30; 2 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e 5 gennaio 2021 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Pasquale Giannattasio: 24 – 27 – 31 dicembre 2020 e 2 – 3 – 5 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Gli impianti saranno chiusi nei giorni: 25 – 26 dicembre 2020 e il 1 – 6 gennaio 2021.

Dal 7 gennaio 2021 gli impianti riprenderanno il normale orario di apertura.





Le Società potranno richiedere via mail l'accesso agli atleti che abbiano conseguito il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani nei termini sopra descritti e non siano inclusi nell'elenco allegato. La richiesta dovrà essere inoltrata contemporaneamente agli indirizzi tecnico.lazio@fidal.it e f.rambotti@fidallazio.it.