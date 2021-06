Ginevra, Montefalcone 49.83, Mangione top

Il romano di Sport Race abbatte il muro dei 50 secondi in Svizzera. Ci era andato vicino anche a Conegliano a inizio mese. Mangione quinta di sempre. Bene Re e Chigbolu

12 Giugno 2021

Cade il muro dei 50 secondi per l'ostacolista romano di Sport Race, Gabriele Montefalcone. Dopo il 50.01 di Conegliano a inizio mese, ecco che il romano laureato in fisica a Princeton, negli Stati Uniti, scende sotto la fatidica soglia e corre in 49.83 a Ginevra, in Svizzera, nel meeting che vede la partecipazione di diversi italiani.

Per lui sesto posto nella gara vinta da Rasmus in 48.49. L'abbattimento del muro dei 50 secondi era nell'aria per l'ostacolista, che ha aggiustato il personale, segnalando un costante miglioramento.

Botto di Alice Mangione nel giro di pista: la siciliana frantuma il proprio limite personale correndo in un eccellente 51.74, ben 78 centesimi di miglioramento (aveva 52.54) per collocarsi al quinto posto, in coabitazione con Patrizia Spuri, nella lista italiana all-time della specialità. Gran bella corsa qualle della Mangione, impegnata nella seconda serie, che controlla le avversarie dalla seconda corsia per poi infilarle tutte con un fulminante rettilineo conclusivo. Nella terza serie, successo in 52.60 per Mariabenedicta Chigbolu. Il crono vincente è quello dell'olandese Lieke Klaver, capace di correre in 50.98.



Nella prova al maschile, discreto quarto posto in 45.95 per Davide Re, il cui rettilineo conclusivo manca però di quella reattività che nel magico 2019 era diventata il suo marchio di fabbrica.