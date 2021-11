Formazione FIDAL Roma, che inizio!

Sabato 20 novembre l'evento dal titolo “Avviamento generale ai lanci, ai salti e alle corse” con oltre 40 partecipanti. Si prosegue il 27 novembre e l'11 dicembre | DETTAGLI

21 Novembre 2021

È ufficialmente ripartita la formazione del Comitato Provinciale FIDAL Roma, in sinergia con il Centro Studi del Comitato Regionale FIDAL Lazio. Ieri, sabato 20 novembre, il primo dei tre appuntamenti in calendario in pooc meno di un mese: “Avviamento generale ai lanci, ai salti e alle corse” con i relatori Veronica Borsi, PhD Gioacchino Paci, Claudia Tavelli.



Oltre 40 i partecipanti, con lezioni tenute in aula e in campo.

L'evento si è tenuto dalle 14 alle 18 nell’impianto della Sapienza Sport Tor di Quinto in via delle Fornaci di Tor di Quinto, 64.



"La formazione è uno dei punti più sensibili per il Consiglio Provinciale romano, un supporto per tutti i tecnici che si occupano di avviamento alle specialità, un sostegno per chi si occupa di attività giovanile e …non solo, ci saranno anche una data riservate all’età adulta, ai master" ricorda il Comitato FIDAL Roma.





Gli eventi proseguono con altri due appuntamenti, sempre al Sapienza Sport.



IL CALENDARIO

27 novembre 2021 - “Potenziamento generale nell’età adulta”. Relatore Alessio Donnini

11 dicembre 2021 - “Elementi di acrobatica di base”. Relatore PhD Gioacchino Paci