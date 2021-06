Fiumicino, tutto su ''3000 di sera e gare giovanili”

Un successo e record di presenze per l'evento del Cetorelli che ha visto gareggiare i più giovani e gli atleti per un 3000 serale vinto da Giulia Sassoli e Luca Filipponi

27 Giugno 2021

Oltre 120 iscritti ai 3000 di sera, 150 tra ragazzi e ragazze delle scuole di atletica, 35 società presenti, insieme a uno stadio pieno che ha riacceso il calore del tifo. Con questi numeri si è chiusa la manifestazione sportiva “Ripartiamo… 3000 di sera e gare giovanili” andata in scena questo sabato 26 giugno, allo Stadio “Vincenzo Cetorelli” di Fiumicino. Un record di presenze, il risultato migliori delle otto edizioni svolte, per la prima gara in pista nel post pandemia, inserita nel calendario FIDAL e organizzata dall’Atletica Villa Guglielmi con la collaborazione di Conad via Tempio della Fortuna.

I GIOVANI - Una vera festa di sport, per partecipazione, entusiasmo e organizzazione. Un caldo pomeriggio di sole ha accompagnato gli atleti e le atlete arrivati da tutto il centro Italia per l’iniziativa che ha visto dalle 16.30 la pista animata grazie ai piccoli Pulcini e agli Esordienti cat B/C, impegnati nei 50 metri, mentre gli Esordienti A nel Biathlon con i 50 e 400 metri. Successivamente sono scesi in gara i Ragazzi/e nel Biathlon con i 60 e 600 metri.

Ultimi in gara i Cadetti che si sono confrontati negli 80 metri.

Il 3000 DI SERA - Nel tardo pomeriggio al via alla gara regina, il “3000 di sera”. In campo maschile trionfo per Luca Filipponi, classe 1998, della Purosangue Athletics Club, che ha chiuso con l’ottimo tempo di 8:35.31. Un successo che lo proietta tra i migliori del centro Italia. Secondo Luca Diego Boraschi della Atletica Futura Roma in 8:38.01. Terzo posto per lo specialista delle gare su strada Roberto Pasquale Rutigliano della Bitonto Runners in 9:07.58. Da sottolineare che i primi quattro della gara maschile hanno battuto il record detenuto da sette anni di Fabio Solito scendendo sotto il muro dei 9’15’’.

La regina dei 3000 di sera è la giovane Giulia Sassoli della ACSI Italia Atletica che ha chiuso la gara con il tempo di 10:45.62. L’atleta è stata incoronata anche con il trofeo: “Best Woman Sprint 2021”. Secondo gradino del podio per Chiara Nash della Giovanni Scavo 2000 Atletica in 10:53.80, terzo posto per Kalliopi Schistocheili della Romatletica Footworks in 10:56.66.

LO STUDIO DELLO “SPORT GIOVANILE” - Favorita da uno splendido pomeriggio di sole la manifestazione si è protratta per oltre quattro ore con una miriade di gare e risultati di buon spessore tecnico. Presenti l’Assessore allo Sport del comune di Fiumicino, Paolo Calicchio, il consigliere comunale Angelo Petrillo e il Prof. Giorgio Carbonaro, responsabile della Rivista Atletica Studi, che durante la giornata ha illustrato il progetto che insieme all’Atletica Villa Guglielmi esperti del settore stanno portando avanti per uno studio sulla pratica sportiva dei ragazzi e ragazze di Fiumicino.

IL COMMENTO DELLA GIORNATA - “E’ stata una grande giornata di sport – commenta il presidente dell’Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati – vedere di nuovo il pubblico e sentire il calore del tifo dagli spalti ci ha riempito di gioia, grinta e voglia di fare. Non è stato semplice tornare a organizzare una gara di questo livello ma anche grazie a tutti coloro che hanno partecipato si è svolta nel pieno rispetto delle regole. Vedere i ragazzi piangere di gioia e divertirsi finalmente in gara è per noi motivo di orgoglio. Sono giunte società da tutto il Lazio e oltre, come l’Atletica Capanne arrivata direttamente da Perugia. Per questo non ci fermiamo e diamo appuntamento a tutti al 24 luglio quando torneremo al V.Cetorelli per “Un’Americana a Fiumicino” sempre in attesa della nostra gara regina, la Best Woman, in programma a dicembre”.



(comunicato e foto di Valentina Fiordalice/Ufficio stampa ASD Atletica Villa Guglielmi)