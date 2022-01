FIDAL Lazio, che partner! Antiche Fonti Cottorella

Dallo sponsor fornitura d’acqua e gadget per gli eventi del Comitato Regionale ma soprattutto prezzi agevolati per le società FIDAL Lazio. Martelli e Pitorri si stringono la mano: “Accordo per la crescita dell’atletica”

05 Gennaio 2022dà il benvenuto a un nuovo. È, azienda leader nel settore delle acque minerali. Nasce così una partnership importante,ma anche della valorizzazione di un, conosciuto e diffuso a livello nazionale.fornirà ache saranno distribuite negliorganizzati dal comitato regionale sul territorio laziale. Ma non solo:sarà distribuito in occasione di premiazioni in eventi di rilievo organizzati dal Comitato Regionale.

E non è finita qui: grazie alla partnership di sponsorizzazione, Antiche Fonti Cottorella permetterà alle società di FIDAL Lazio del territorio di avere condizioni agevolate per l’acquisto dei prodotti da mettere a disposizione dell’attività. FIDAL Lazio darà spazio ad Antiche Fonti di Cottorella sui pettorali delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale oltre a brandizzare fasce e cartelli pubblicitari presenti sui campi delle gare targate FIDAL Lazio.



“Sono orgoglioso di accogliere nella famiglia di FIDAL Lazio un partner prestigioso come Antiche Fonti di Cottorella – dice Fabio Martelli, presidente di FIDAL Lazio – una sana alimentazione e l’idratazione sono alla base dello sport e ovviamente dell’atletica.

Questa partnership favorirà atleti, società, tecnici, dirigenti, appassionati e giudici ma soprattutto è alla base della crescita del nostro movimento e dell’economia della nostra regione”.



“Lo sport, l’atletica, sono la sintesi perfetta della mission di Antiche Fonti di Cottorella – spiega Matilde Eloisa Pitorri, alla guida di Antiche Fonti di Cottorella - La nostra acqua è adatta agli sportivi che praticano a livello professionistico e non, a chi si allena e a chi è in gara. E perché no, a chi si gusta l’atletica come spettatore. È raccomandata anche dai medici sportivi, che ne hanno sottolineato diverse qualità e caratteristiche, non ultime quelle antiuriche, diuretiche e antipertensive. L’accordo con FIDAL Lazio arricchisce le tante partnership a livello sportivo che la nostra acqua, grazie alle sue proprietà, ha potuto stringere, per valorizzare e promuovere l’attività fisica e un corretto stile di vita”.



Antiche Fonti di Cottorella è una storica azienda con sede a Rieti. L’acqua Cottorella è conosciuta sin dall’antichità e nel parco termale dove ha sede sono nati moderni stabilimenti di imbottigliamento, che seguono una linea green e danno lavoro a decine persone, generando un indotto che si riflette sulla città e sulla regione. Cottorella è acquistabile, oltre che direttamente in produzione, anche in tantissimi punti vendita di Roma e del Lazio. Tutte le informazioni su cottorella.net