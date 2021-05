Europei a Squadre: Bruni e Randazzo brillano

Tanti laziali in gara nel day1 della competizione in Polonia. L'astista dei Carabinieri a 4,45 porta il punteggio pieno come il lunghista delle Fiamme Gialle. Re terzo

29 Maggio 2021

Sono 24 gli azzurri in gara nella prima giornata dei Campionati Europei a squadre in Polonia, allo stadio Slaski di Chorzow. Molti i laziali, già nel day1. Sette i team che si contendono il successo nella Super League, la massima serie: Italia con Polonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo. Oggi il day 1, domani la seconda e conclusiva giornata. Alla fine della prima giornata di gare, Italia quarta grazie a quattro vittorie (LEGGI TUTTO).



DERKACH - Nel triplo donne si ripete Dariya Derkach (Aeronautica, di casa a Formia) sui valori del primato stagionale con 13,88 (+0.5) a due centimetri dal 13,90 di quest’anno, ma alla fine deve accontentarsi della piazza più scomoda, la settima. Non senza rammarico, con molte avversarie in un fazzoletto: a due centimetri dal quinto posto, a otto dal terzo. Sopra i quattordici metri la francese Rouguy Diallo (14,12) e la britannica Naomi Ogbeta (14,01), mentre non è la giornata della portoghese Patricia Mamona, oro europeo indoor, sesta con 13,89. Alla vigilia delle staffette l’Italia è quarta (81), dietro a Germania (86,5), Gran Bretagna (86) e Polonia (84,50).



RE - Nei 400 uomini Davide Re (Fiamme Gialle, si allena a Rieti) è il capitano della squadra in questa trasferta Davide Re che ingaggia un duello nel finale dei 400 con il britannico Cameron Chalmers, quasi spalla a spalla, in corsie affiancate. Ma poi emerge il francese Thomas Jordier (45.65) mentre l’azzurro chiude in 45.90 e si vede sfuggire il secondo posto di un centesimo (45.89 per il diretto avversario). Alla ricerca della migliore condizione dopo l’infortunio al tendine d’Achille della scorsa stagione, il primatista italiano riesce in ogni caso a prendere cinque punti. Appassionante la sfida: Germania 77,50, Italia 77, Polonia 75,50.

MANGIONE - Nei 400 donne ci prova Alice Mangione (Esercito) che corre nella corsia più interna, la seconda. Finisce sesta la quattrocentista azzurra in 53.08 anche se a lungo resta in linea per il quarto posto, che sfuma per meno di un decimo (52.99 della portoghese Catia Azevedo). Senza rivali la polacca Natalia Kaczmarek, 51.36 per distacco sulla spagnola Aauri Bokesa (52.22). E si materializza il primo sorpasso della Polonia, per mezzo punto sull’Italia (68,5 a 68), ma è cortissima la classifica con Germania (67,5) e Gran Bretagna (66) a inseguire.



STRUMILLO - Nel disco donne c’è poco da rimproverare a Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre, si allena a Rieti), l’unica delle atlete in gara a realizzare il primato stagionale nel disco: 55,67 al terzo e ultimo lancio per l’azzurra che si piazza sesta, a una manciata centimetri dal quinto posto della francese Amanda Ngandu-Ntumba (55,79). Dopo il successo in Coppa Europa a Spalato, vince di nuovo la portoghese Liliana Cà (61,36) battendo la tedesca Marike Steinacker (59,29). Italia sempre davanti in classifica, Germania che insegue a un punto e mezzo.



RANDAZZO - Successo per Filippo Randazzo nel lungo.

Al comando fin dall’inizio nel lungo con il 7,88 (-0.5) che di fatto si rivela inarrivabile per tutti, il siciliano delle Fiamme Gialle (si allena a Castelporziano) si gode un’altra vittoria di prestigio dopo quella di domenica scorsa in Diamond League a Gateshead. Poi anche 7,82 al terzo salto, stessa misura del tedesco Fabian Heinle che è secondo, mentre sono terzi a pari merito il francese Augustin Bey e lo spagnolo Eusebio Caceres con 7,75.



BRUNI - L'Italia parte forte anche con il lazio. Roberta Bruni, la reatina dei Carabinieri, non commette errori e porta a casa il massimo punteggio nell'asta per l'Italia. Misura finale 4,45 (rinuncia a 4,55) per la primatista italiana che una settimana fa ha saltato a Rieti 4,70. Nessun errore: 4,10, 4,25, 4,35 e 4,45 satati al primo colpo.

LA PRESENTAZIONE DI FIDAL LAZIO

LAZIALI IN GARA - RISULTATI LIVE

Sabato 29 maggio

15.38 - Roberta Bruni (asta)

16.06 - Filippo Randazzo (lungo)

16.42 - Stefania Strumillo (disco)

18.10 - Alice Mangione (400)

18.28 - Davide Re (400)

18.32 - Dariya Derkach (triplo)





DIRETTA TV - Gli Europei a squadre di sabato 29 e domenica 30 maggio a Chorzow, in Polonia, saranno trasmessi in tv con diretta integrale su RaiSport (canale 58) e con un’ampia copertura anche su RaiSport + HD (canale 57). Di seguito la programmazione prevista.

sabato 29 maggio

15.25-19.30 diretta tv RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)

15.20-19.30 diretta RaiSport web

21.00-0.00 differita RaiSport + HD e RaiSport

domenica 30 maggio

8.00-11.30 replica RaiSport + HD e RaiSport

12.55-16.20 diretta tv RaiSport (canale 58)

14.45-15.50 diretta tv RaiSport + HD (canale 57)

12.55-16.25 diretta RaiSport web

LE BIO DEI 54 AZZURRI PER GLI EUROPEI A SQUADRE 2021 (download | pdf)

START LIST E RISULTATI - FOTO (di Giancarlo Colombo/FIDAL)

LA SQUADRA AZZURRA/Italian Team - ORARI DEGLI AZZURRI - LA PAGINA EA DELLA MANIFESTAZIONE - STATISTICS HANDBOOK