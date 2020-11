Elezioni FIDAL Lazio, candidature entro il 30/11

Assemblea elettiva il 9 gennaio. Ecco modalità e documenti per le candidature a Presidente, Consiglieri e Revisore dei Conti. No consegna a mano, club devono essere riaffiliati per 2021

16 Novembre 2020

“Come ormai noto, l’Assemblea Regionale elettiva delle Società del Lazio si svolgerà Sabato 9 Gennaio 2021”: lo scrive il presidente di FIDAL Lazio, Fabio Martelli nella nota inviata ai presidenti delle società del Lazio, ai componenti del consiglio regionale uscente, ai presidenti dei comitati provinciali laziali e alla segreteria federale.

“La lettera di convocazione dell’Assemblea verrà inviata nei termini previsti dal Regolamento Organico. Si rende però opportuno anticipare il punto riguardante le Candidature, poiché il nuovo Statuto Federale, all’Art. 37bis, prevede il loro termine di presentazione entro il quarantesimo (non più ventesimo) giorno antecedente la data di effettuazione dell’Assemblea. Pertanto, le candidature alle cariche regionali (Presidente, Consiglieri e Revisore dei Conti) dovranno pervenire presso la Segreteria del CRL entro le ore 12.00 di Lunedì 30 Novembre, tramite i rispettivi moduli di autocertificazione (allegati alla presente in coda all’articolo). Sul modulo dovrà essere indicato un indirizzo di PEC al quale poter inviare eventuali comunicazioni di competenza del candidato” si legge nella missiva firmata da Fabio Martelli.

“Stante la situazione Covid19, non sarà consentito presentare le candidature a mano; eccettuata questa modalità, potranno pervenire con qualsiasi mezzo, ma inderogabilmente entro i termini indicati, pena l’inammissibilità. Non saranno ritenute valide, quindi, le candidature pervenute fuori termine. Entro le 24 ore successive al termine di presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale dovrà effettuare le verifiche di rito ed esporre l’elenco dei candidati. Infine, considerato che l’Assemblea avrà luogo in un periodo dell’anno molto anticipato rispetto al solito, si coglie l’occasione per precisare che per poter esercitare il diritto di voto le Società dovranno risultare riaffiliate per il 2021” conclude il presidente FIDAL Lazio, Fabio Martelli.