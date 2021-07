Domenica c'è ''Ladispoli in corsa''

All'interno della 1^ Fiera del Fitness-Ladispoli in Corsa, una gara sui 10 km nel comune del Litorale. Ecco gli atleti più attesi e il percorso. L'organizzazione è curata dal Gruppo Millepiedi

22 Luglio 2021

A Ladispoli domenica 25 luglio si svolgerà la 1^ Fiera del Fitness-Ladispoli in Corsa. La corsa su strada di 10 chilometri è organizzata dal Gruppo Millepiedi. Il percorso omologato dalla FIDAL a carattere nazionale è di livello “Bronze”.

LA FIERA DEL FITNESS – L’evento podistico rientra nel contesto di tre giorni di festa organizzato dal Comune di Ladispoli. “Una fiera dedicata a Fitness, Sport e Welness, è la manifestazione di settore in grado di rivolgersi tanto all’operatore specializzato quanto al consumatore finale con un’ottica nuova e professionalmente caratterizzata. Abbiamo sposato questo progetto perché lo Sport sia il traino della ripresa”. Queste le parole dell’assessore allo sport, Marco Milani, per poi aggiungere: “La Fiera del Fitness conferma l’evoluzione di un settore che attinge le sue radici in un crescente bisogno di armonia e benessere, di interesse per l’esercizio dello sport e per le dinamiche dello ‘star bene’ una ricerca di equilibrio fisico e mentale, che travalica i vecchi steccati della cultura fisica e si rivolge quindi a tutte le fasce d’età.

La Città di Ladispoli vestirà lo Sport. In tutto il litorale si terranno competizioni sportive a marchio Fiera del Fitness, dal Surf, nuoto, al Padel e la corsa e tanto altro, il 25 luglio si svolgerà la finale della gara nazionale di Bodybuilding sul palco in Piazza Rossellini e saranno premiati Miss & Mister Fiera del Fitness 2021”.

IL PROGRAMMA ED IL PERCORSO – Il ritrovo e alle ore 7 in Via Corrado Melone (Località: Parco di Palo), la partenza sarà data alle ore 8.15, l’organizzazione si riserva la possibilità di scaglionare le partenze a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, ogni variazione sarà comunicata sul profilo Facebook: Millepiedi Ladispoli Claudio Mastropietro. Il percorso si svolge su strada asfaltata ad eccezione di un breve tratto di circa 500 metri da ripetere due volte di leggero sterrato ed è interamente pianeggiante. Sono previsti due ristori: lungo il percorso e all’arrivo.

GLI ATLETI ACCREDITATI DI “LIVELLO” – Saranno sulla linea di partenza per gli uomini, gli atleti: Aich Youssef, Amaniel Freedom, Luca Filipponi, Luca Parisi, Vincenzo Lembo, Nshimirimana Joachim, Umberto Persi. Per le donne: Lucrezia Adamo, Giulia Cappelli, Lucia Mitidieri, Paola Patta, Giustina Menna. La gara presenta varie motivazioni: il percorso omologato e certificato di 10 km, valido ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali delle corse su strada e poi il ricco montepremi che, animerà ancor di più le sfide tra i concorrenti!

Moreno Saddi