Diamond League: Abeykoon 10.25 a Zurigo

Il velocista di Atletica Futura Roma è nono nei 100 nel day2 delle finali della Diamond League in Svizzera. Ottavo posto per Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi e per il quattrocentista Davide Re

09 Settembre 2021

Day2 delle finali della Diamond League a Zurigo, impreziosito dalla vittoria del Diamante nell’alto da parte del campione olimpico Gianmarco Tamberi LEGGI TUTTO In gara tre atleti laziali (o di casa nella nostra regione). Si tratta di Davide Re, Ahmed Abdelwahed e Yupun Abeykoon.

Partiamo da Abeykoon, che nei 100 metri ha chiuso la sua gara al nono posto con 10.25 (-0.4). L’atleta allenato da Claudio Licciardello a Castelporziano, indossa la maglia di Atletica Futura Roma ed è reduce dall’esperienza alle Olimpiadi di Tokyo. Abeykoon, nell’importante evento svizzero della Diamond League, si era presentato con un 10.15 di personale di quest’anno a Dessau; in un palcoscenico d’onore il 10.25 è la quarta prestazione in carriera per l’atleta dello Sri Lanka.

Ottavi altri due reduci dalle Olimpiadi Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle) e Davide Re (Fiamme Gialle), rispettivamente con 8:25.06 nei 3000 siepi e 46.64 nei 400. Abdelwahed (Fiamme Gialle), allenato da Vittorio Di Saverio, sceglie una condotta di gara prudente, sempre in fondo al plotone, prima di perdere contatto nel giro finale, quando fa selezione il keniano Benjamin Kigen (8:17.45) capace di resistere al rientro dell’oro olimpico Soufiane El Bakkali (Marocco, 8:17.70). Non la migliore delle serate per Davide Re (Fiamme Gialle). Il primatista italiano dei 400 metri, allenato a Rieti da Chiara Milardi, e della staffetta 4x400 chiude all’ottavo posto nel giro di pista, mai realmente in gara con i più forti, non meglio di 46.64 al traguardo.

ch.di.