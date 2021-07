Day1 Rieti U18: Giampaolo e Rossi tricolori!

Prima giornata di Campionati Italiani U18 con due titoli per il Lazio, nella marcia e nel martello. Conquistate otto medaglie totali, nella marcia maschile è tripletta sul podio. Domani il day2

09 Luglio 2021

di Christian Diociaiuti



Iniziati i Campionati Italiani Allievi di Rieti. Allo Stadio Raul Guidobaldi 1300 atleti e 42 titoli in palio nei tre giorni. Nel day 1 assegnati i primi 8 titoli. Il Lazio nella prima giornata vince 2 titoli italiani con Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni) nella marcia e Giulia Rossi (Fiamme Gialle Simoni) nel martello. Il primo apre la giornata col crono di 46:15.50 mentre la martellista si prende il titolo con 58,45 nel cuore del day1. Secondi posti per Giulia Gabriele (marcia, Fiamme Gialle Simoni), Pietro Camilli (martello, Fiamme Gialle Simoni), Ivan Giangaspero (marcia, Fiamme Gialle Simoni). Terzi Giorgio Lauria (marcia, Esercito Sport&Giovani), Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni) e Lorenzo Mattei (martello, Studentesca). Tanti i laziali in gara e che possono ambire alle medaglie anche nel day 2 (leggi).



TUTTI GLI ISCRITTI DI RIETI 2021 E I RISULTATI -PROGRAMMA ORARIO E INFO UTILI- LA PRESENTAZIONE NAZIONALE - LA PRESENTAZIONE FIDAL LAZIO



2000 SIEPI - Il day1 lo chiudono le siepi. Al maschile settimo posto per Daniel Battaglia (Runners Ciampino) con 6:18.48, lontano dal PB di 6:15.74 che gli dava anche la quarta piazza in accredito.

Al femminile, prima delle laziali Lucrezia Meloni (Fiamme Gialle Simoni), al settimo posto con 7:43.72.



100 ALLIEVI - Un 10.70 per Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni) che spedisce il velocista di Claudio Licciardello alla finale delle 18.50. Per lui il miglior crono delle 5 batterie. In finale, però, si impone Yassin Bandaogo (Atletica Vicentina) in 10.58 (-0.3). Longobardi (ha un PB di 10.65) terzo col crono di 10.74.



100 ALLIEVE - Guadagna la finale Camilla Duri (Studentesca) con 12.16 (+1.2). Vince l'attesa Ludovica Galuppi (Bracco) in 11.81 (-0.1) mentre Duri chiude quinta con 12.16 (-0.1). Finale B per un'altra atleta della Studentesca, Lavinia Paoletti, con 12.32 (+0.7): alla fine è sesta con 12.49 (+0.7).



DECATHLON - Al giro di boa Filippo Stasio (Sport Race) decimo con 3102 punti; il compagno di squadra Guglielmo Montefalcone tredicesimo con 2977 punti. Davide Zuliani (Nissolino Intesatletica) 19esimo con 2780 punti. Al 22esimo posto Alessio Santini (Sport Race) con 2228 punti. Nell'eptathlon non ci sono atlete laziali.



400HS ALLIEVI - Con il nuovo personale, Andrea Accettella (Roma Acquacetosa) vola in finale nei 400hs: per lui 55.44 significa essere tra i primi otto d'Italia nella specialità e giocarsi la medaglia. Si tratta del quarto crono di sei batterie. Gareggia sabato alle 16.20. Al femminile, nessuna laziale in finale.



MARTELLO ALLIEVI - Bella la sfida tra Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) e Pietro Camilli (Fiamme Gialle Simoni). I due si "osservano" ai primi lanci, poi emerge l'astigiano con un doppio personale che arriva a 70,38.

Camilli - già campione italiano cadetti a Forlì a ottobre 2020 - secondo a 68,39 grazie al primo lancio. Bronzo a Lorenzo Mattei, lanciatore della Studentesca Rieti Andrea Milardi: miglior lancio a 64,52



MARTELLO ALLIEVE - La campionessa italiana è la 2004 romana Giulia Rossi, atleta delle Fiamme Gialle Simoni allenata da Valentino Brichese e già primatista regionale di categoria. Rossi con 58,45 sventola il tricolore alla fine di una gara in cui non va mai sotto i 53 metri.



MARCIA ALLIEVE- Nei 5000, secondo posto per Giulia Gabriele, allieva delle Fiamme Gialle Simoni allenata da Lorenzo Dessi. Dietro a Giada Traina (Atletica Livorno, è una conferma con 24:28.34), la romana che si allena a Castelporziano chiude in 24:32.50, 26 secondi sopra il PB. Quarta Rachele Moscati (Fiamme Gialle Simoni) in 25:12.17.



MARCIA ALLIEVI: GIAMPAOLO TRICOLORE, TRIS LAZIO - Il Lazio inizia alla grandissima. Nella prima gara di giornata, i 10mila di marcia sono tutti laziali. Primo posto e titolo italiano, in una gara senza storia dallo start, per Diego Giampaolo. Il marciatore ostiense delle Fiamme Gialle Simoni, allenato dal papà Luca e da Orazio Romanzi, chiude in 46:15.50, al di sopra del 43:47.06 di quest'anno a Roma, ma ottimo per sventolare il tricolore sulla pista di Rieti e alzare il braccio al cielo. Tripletta laziale che si completa con il secondo posto di Ivan Giangaspero (Fiamme Gialle Simoni) 48:05.14 (è personale) e il terzo di Giorgio Lauria (Esercito Sport&Giovani) in 48:13.62.



