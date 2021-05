Damiano Dentato, altra MPI: 13.87 nei 110hs

Nuovo record per l'ostacolista della Studentesca allenato da Focaccetti: ora detiene tre record nazionali tra 110hs e 200 allievi e 100hs cadetti. E c'è anche un altro record regionale

30 Maggio 2021

di Christian Diociaiuti



Un record che resisteva da 10 anni, detenuto da un azzurro degli ostacoli come Lorenzo Perini (Aeronautica), cade sotto i colpi di cronometro di Damiano Dentato. L’ostacolista della Studentesca, nel day1 dei campionati regionali assoluti (leggi qui), nei 110hs con le barriere da un metro corre in 13.87 (con +0.7 di vento) e sigla la nuova miglior prestazione italiana di specialità nella categoria allievi.

Fino a sabato, il primato era a 14.15, con Dentato che in una gara vinta dallo junior Lorenzo Simonelli (Esercito/13.65), ha tenuto testa all’avversario più grande, finendo solo per un pugno di centesimi dietro di lui. Allievo, nato il 14 dicembre 2004, Dentato è allenato da Daniele Focaccetti a Ciampino. Cresciuto nella Libertas Castelgandolfo Albano, è poi passato in maglia Studentesca Rieti “Andrea Milardi”.



Il suo nome finisce, così, tre volte in cima alle liste all time giovanili. Il record nei 100hs con barriere da un metro a 13.87, il recente record – fatto sempre al Guidobaldi – nei 200hs con 24.56 (il 23 aprile), tolto sempre a Perini e il primato cadetti siglato a Forlì nel 2019 nei 100hs con 12.77 con la maglia della Libertas Castelgandolfo Albano. Dentato detiene anche i record regionali delle specialità già citate e quello cadetti al limite dei 14 anni nei 100hs (barriere da 84 cm) fatto a Rieti nel 2018: crono a 13.80.

LA GARA DI DENTATO E SIMONELLI