Corsa Montagna salita: i titoli regionali

A Frascati questa domenica un evento di Filippide Runners e CP Roma Sud, valido come quarta prova del Trofeo Autunnale. Ecco chi si è messo in evidenza

28 Novembre 2021

Oggi domenica 28 novembre, è andato in scena a Frascati (Roma), il Campionato Regionale di Corsa in Montagna (solo salita); la manifestazione di corsa su strada era valida anche per la 4^ prova del Trofeo Autunnale di Mezzofondo 2021. L’organizzazione era a cura della società Filippide Runners Team e del Comitato Provinciale di Roma Sud, con la collaborazione del gruppo giudici di Roma Sud.

LE CATEGORIE IN GARA – A causa del maltempo, le gare della categoria esordienti sono state annullate: la pioggia nella prima mattinata è stata abbondante, costringendo gli organizzatori a non far gareggiare i piccoli atleti all’orario previsto delle 10.30. Quindi, il traguardo al Monte Tuscolo è stato raggiunto dagli Allievi/e, Ragazzi/e, Cadetti/e; dove sono state svolte anche le premiazioni.

SOLO SALITA – Un percorso stradale abbastanza impegnativo, quello che hanno corso gli allievi sulla distanza di 4,4 km, con partenza dal Parco dell’Ombrellino di Frascati fino al Monte Tuscolo, per un dislivello positivo di 360 metri. Il vincitore e campione regionale è stato il frusinate Emanuele Di Placido (Aprocis Runners Team), con l’ottimo tempo di 20:34, distanziando notevolmente Daniele Mellini (Tirreno Atl.

Civitavecchia/21:06) e Mirko Picarelli (RCF Roma Sud/21:12). Per le allieve, la protagonista e campionessa regionale è Aurora D’Amico dell’ACSI Italia Atletica (26:39), che precede le compagne di squadra Sara Bocchino (27:21) e Clarissa Consalvi (34:01).

La categoria dei ragazzi, vede trionfare e indossare la maglia di campione regionale Valerio Ciaramella (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano), dopo un lungo testa a testa con gli atleti dell’Atletica Frascati: Claudio Fanelli e Alessandro Saddi. Eccellente nella categoria delle ragazze, la vittoria con autorità di Flaminia Caruso dell’Atletica Frascati, che si laurea campionessa regionale, precedendo la compagna di squadra Giorgia Sala e Beatrice Pelliccione (Tirreno Atl. Civitavecchia).

Ultima gara quella dei cadetti, che vede indossare meritatamente la maglia di campione regionale a Leonardo Dolci della Tirreno Atl. Civitavecchia, al secondo posto Francesco De Santis (Atletica Frascati) e terzo gradino del podio per Filippo Caldarini (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano). Per le cadette grande prova da parte di Ginevra Di Mugno dell’Atletica Frascati, si laurea campionessa regionale, nei confronti delle atlete della Tirreno Atl.

Civitavecchia: Myriam Tofi e Asia Bernardini.

CAMPIONI REGIONALI DI CORSA IN MONTAGNA (SOLA SALITA) 2021

ALLIEVI: Emanuele Di Placido (Aprocis Runners Team) ALLIEVE: Aurora D’Amico (ACSI Italia Atletica)

RAGAZZI: Valerio Ciaramella (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano) RAGAZZE: Flaminia Caruso (Atletica Frascati)

CADETTI: Leonardo Dolci (Tirreno Atl. Civitavecchia) CADETTE: Ginevra Di Mugno (Atletica Frascati)

C.D.S. COMBINATA RAGAZZI+RAGAZZE

1^ Atletica Frascati con 116 punti, 2^ Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano con 88 punti, 3^ Atletica Cecchina Al.Pa. con 74 punti.

C.D.S. COMBINATA CADETTI+CADETTE

1^ Atletica Frascati con 112 punti, 2^ Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano con 91 punti, 3^ Atl. Colleferro-Segni con 71 punti.

C.D.S. COMBINATA ALLIEVI+ALLIEVE

1^ ACSI Italia Atletica con 59 punti, 2^ Tirreno Atl. Civitavecchia con 56 punti, 3^ Aprocis Runners Team con 30 punti.