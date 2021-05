Coppa Europa Lanci, tocca ad Aniballi e Strumillo

In gara le discobole di Esercito e Fiamme Azzurre. In Croazia ieri il secondo posto nel martello U23 femminile di Desideri e il 12esimo di Falloni tra gli uomini | STREAMING

09 Maggio 2021Dopo la giornata di ieri, che al Lazio ha regalato il secondo posto U23 nel martello con Cecilia), torna la Coppa Europa di Lanci. Dalle 15.30 in gara Valentina, reatina dell'Esercito e Stefania, lanciatrice ferrarese di casa a Rieti proprio con Aniballi. Entrambe sono allenate da Roberto Casciani. Le discobole in gara nell'ultima giornata di competizione a Spalato, in, sede della Coppa Europa di Lanci. Per conoscere le vincitrici del disco femminile, tuttavia, bisognerà attendere la finale A delle 18.15. Nella giornata di sabato, oltre al secondo posto U23 di Desideri, il 12esimo posto di Simone(Aeronautica) nel martello maschile.Ladi(Croazia) è trasmessa in diretta streaming sabato 8 e domenica 9 maggio sul canale Youtube di