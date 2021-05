Colleferro, sulla nuova pista è uno spettacolo

Al Natali in gara gli U14, i cadetti e anche gli assoluti. Un'evento ben organizzato da Atletica Colleferro Segni e dalla Runners Team Colleferro che vi raccontiamo qui

23 Maggio 2021

di Moreno Saddi

Una straordinaria festa sportiva ha illuminato lo Stadio “Maurizio Natali” di Colleferro! Grande affluenza di giovani atleti, la gran parte sgretola i propri personali sia in pista che nelle pedane sfruttando il nuovo manto della pista, alla prima gara ufficiale dal giorno dell’inaugurazione avvenuta il 19 ottobre del 2019.

Colleferro, ospita allo Stadio “Maurizio Natali” oltre 600 atleti, provenienti dal Lazio e un paio di società dall’Abruzzo ed il Molise. Sarebbero stati molti di più ma il dispositivo tecnico-organizzativo prevedeva esclusivamente le province di Roma Sud, Latina e Frosinone per i Campionati Provinciali Ragazzi/e; mentre era aperta a tutti per i Campionati Provinciali Cadetti/e, e per la Manifestazione Nazionale Assoluta. Finalmente tanta vitalità sia in campo che sugli spalti, con la sola presenza di atleti e tecnici che non si vedeva da tanto tempo; probabilmente a partire dal primo giugno potremmo avere anche l’affluenza degli spettatori, per ora negata per motivi legati alle norme anti-covid.

L’UNIONE ORGANIZZATIVA – Un enorme lavoro, soprattutto sul lato della sicurezza è stato fatto per la riuscita della manifestazione, da parte delle società dell’Atletica Colleferro Segni del presidente Massimiliano Ferrazza e della Runners Team Colleferro del presidente El Fadil Soufyane. Il sodalizio ha fatto sì che tutto il campo riguardante la parte erbosa, gli spalti e le zone circostanti fossero pulite e transennate anche nell’area di riscaldamento. I presidenti Ferrazza e Soufyane soddisfatti della riuscita dell’evento, hanno fatto presente che proprio qui il 13 giugno si terrà un’altra importante manifestazione per tutte le categorie con la presenza di qualche città del centro-sud. Le gare sono state ben gestite in questo pomeriggio assolato e dal clima fresco: dal comitato provinciale e dal gruppo giudici di Roma Sud, con la guida microfonica di Marina Marinelli.

LE GARE DEL BIATHLON: RAGAZZI/E – Ecco i campioni provinciali: nella velocità dei 60 metri, la gara con le serie più numerose, ben 10 al maschile e 11 al femminile per un totale di 119 atleti. Segue ben affollato anche il mezzofondo con i 1000, nell’accesa sfida con i nuovi personali, tra Valerio Ciaramella e Claudio Fanelli, conclusa con la differenza di 1 secondo tra i due al traguardo, al femminile assolo di Flaminia Caruso al personale con un crono notevole e trova la vittoria anche nel lungo, al maschile domina Giulio Borrelli, nel vortex un lancio lunghissimo di oltre 55 metri, premia Leonardo Di Mugno ancora un miglioramento per lui. Per le femmine vince Sofia Iacoangeli con un lancio vicino ai 50 metri.

60 – 1° Andrea Schiano (Atl.

Frascati/8.32), 2° Leonardo Pratali (AD Maiora Frascati/8.35), 3° Claudio Fanelli (Atl. Frascati/8.72), 4° Alessandro Saddi (Atl. Frascati/8.77), Adriano Santucci (G.Scavo Velletri/8.82) – 1^ Camilla Calvaruso (Atl. Cecchina Al.Pa./8.91), 2^ Ilaria Del Prete (Atl. Cecchina Al.Pa./9.01), 3^Danila Di Vito (Formia Atl. Leg./9.07), 4^ Giorgia Sala (Atl. Frascati/9.14), 5^ Maria Grazia Marrone (Formia Atl. Leg./9.21).

1000 – 1° Valerio Ciaramella (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/2:50.10), 2° Claudio Fanelli (Atl. Frascati/2:51:15), 3° Gabriele Germani (Runners Ciampino/2:59.68), 4° Alessandro Saddi (Atl. Frascati/2:59.71), 5° Andrea Schiano (Atl. Frascati/3:03.68) – 1^ Flaminia Caruso (Atl. Frascati/3:11.63), 2^ Giorgia Sala (Atl. Frascati/3:32.29), 3^ Jasmine Giorgia Coda (Formia Atl.Leg./3:36.97), 4^ Viktoria Polonska (Atl. Rocca Priora/3:36.98), 5^ Sofia iacoangeli (Atl. Frascati/3:40.46).

LUNGO – 1° Giulio Borelli (Atl. Frascati/4,37), 2° Raffaele Cardillo (Formia Atl.Leg./4,28), 3° Adriano Pagano (Atl. Frascati/4,22) – 1^ Flaminia Caruso (Atl. Frascati/4,36), 2^ Angelica Bocaj (Atl. Frascati/4,14), 3^ Ilaria Del Prete (Atl. Cecchina Al.Pa./3,85.

VORTEX – 1° Leonardo Di Mugno (Atl. Frascati/56,61), 2° Leonardo Pratali (AD Maiora Frascati/41,83), 3° Marco Michetti (Atl. Pomezia/36,90) – 1^ Sofia Iacoangeli (47,86), 2^ Sofia Corini (40,60), 3^ Linda Vicario (31,22), tutte e tre dell’Atletica Frascati.

LE GARE DEI CADETTI/E – Una sola gara che incorona i campioni provinciali di questa categoria. Sono 5 le serie degli 80 maschili con la vittoria di Rocco Romani (Atl. Sabaudia/9.83), unico a scendere sotto i 10 secondi, Niccolò Di Tullio (Runforever Aprilia/10.21), al femminile tempi ravvicinati dove ha la meglio per mezzo decimo Asia Maria Russo (Formia Atl.Leg./10.69), su Giada Schillaci (Atl. Pomezia/10.75). Come nei ragazzi, anche qui c’è la sfida nel mezzofondo, dove prevale nei 600 per soli 17 decimi, Diego Carletti (Atl. Frascati/1:33.07), su Andrea Tocci (Runners Ciampino/1:33.24). Nei 600 femminili, senza problemi al traguardo Chiara Padoan (Atl. Frascati/1:39.64), con 10 secondi di vantaggio rispetto a Michela Felicita (Gruppo Sportivo Virtus/1:49.96), di Campobasso. Nei 300 ostacoli, bella vittoria di Gabriele Corderi (Atl. Pomezia/44.12), secondo Aurelio Panella (AD Maiora Frascati/47.80).

Per le femmine la spunta, Sofia Lepore (Formia Atl.Leg/48.90), su Giulia Rosatelli (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/50.60). Le staffette della 4x100 premiano le società dell’Atletica Frascati (49.16) al maschile con (Carletti-De Santis-Scalella-Pontarelli) e della Formia Atl.Leg. (53.05), al femminile con (Gelso-Todaro-Osei Bonsu-Russo). Il salto in alto vede primeggiare Emanuele Ricozzi (AREA Atl. San Cesareo/1,56), stessa misura del compagno di squadra Andrea Di Loreto, ma penalizzato da due nulli. Al femminile s’impone benissimo, Emmanuela Osei Bonsu (Formia Atl.Leg./1,55), rispetto alla compagna di squadra Natalia Todaro (1,40). Primo nel lungo Massimiliano Stancanelli (Atl. Frascati/4,37), secondo Raffaele Cardillo (Formia Atl.Leg/4,28). Vittoria nel lungo femminile di Doris Precious Di Maio (Formia Atl.Leg/4,83). Quasi due metri dal secondo danno la vittoria nel giavellotto a Diego Fabri (Atl. Villa Gordiani-G.Castello/29,13), rispetto a Filippo Caldarini (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/27,30). Poco meno di un metro danno la vittoria a Noemy Capponi (Atl. Sabaudia/33,29), sulla seconda Laura Leoni (Lib.Atl. Castelgandolfo-Albano/32,41). Netta affermazione nel peso da parte di Valerio Paionni (Atl. Tiburtina/13,55), su Niccolò Loffredo (Gruppo Atleti Pontini/11,70), al femminile vittoria di Alessia Ricci (Atl. Frascati/8,93), un metro e mezzo la differenza con la seconda: Chiara D’Arpino (Runforever Aprilia/7,51).

MANIFESTAZIONE NAZIONALE ASSOLUTI – Nutrite le serie dei 100 uomini, ben 6, dove Il campione italiano dei 60 ostacoli agli indoor di febbraio Damiano Dentato (Studentesca Rieti Milardi/11.05), sbaraglia tutta la concorrenza, con Alessandro Smanio (RCF Roma Sud), secondo in 11.29, per le donne arrivo spalla a spalla delle gemelle Rebecca e Rachele Palone (G.Scavo 2000 Atl.), rispettivamente con 13.37 e 13.64. Nei 400 netta vittoria di Giulio Luciani (RCF Roma Sud/49.03), vicinissimo al suo personale, seguito dal compagno di squadra e mezzofondista Nicolas Pavoni (50.59), per un test sulla velocità. Al femminile, giro di pista vincente per Manar El Hindawy (ACSI Italia Atl./1:01.41), seconda Kasia Mastronicola (CUS Cassino/1:01.87). Nei 1500 la spunta Lorenzo Buttarazzi (Atl. Colleferro Segni/4:12.81), nei confronti di Gabriele Caroli (RCF Roma Sud/4:14.81), per le donne predominio di Cecilia Plini (Studentesca Rieti Milardi/5:01.33), su Flavia Ceracchi (ACSI Italia Atl./5:10.81). Nell’Alto, Francesco Marucci (Kronos Roma/1,70), valica l’asticella più in alto di tutti, si difende bene al secondo posto Leonardo Baccani (Atl.Frascati/1,60).



LE FOTO DI MORENO SADDI