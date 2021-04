Collaboratori sportivi: i ristori della Regione Lazio

Ecco come accedere al bando della Regione Lazio che eroga 600 euro ai collaboratori sportivi aventi diritto. Il Comitato Regionale è disponibile per chiarimenti con il delegato ai bandi Fedeli

14 Aprile 2021

La Regione Lazio ha pubblicato un bando (QUI IL TESTO E TUTTE LE MISURE) per il sostegno al reddito di diverse categorie di lavoratori. Nell’avviso “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” – seconda edizione, la misura 3 prevede un sostegno al reddito per collaboratori sportivi. Il contributo è di 600 euro. Le modalità di accesso al sostegno sono elencate nel documento disponibile in allegato e sul sito della Regione Lazio (LEGGI TUTTO QUI).



La piattaforma per l’inserimento della domanda sarà accessibile dalle ore 9:00 del 8 aprile 2021 alle ore 17 del 7 maggio 2021, “fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di prorogare la data di chiusura per l’invio delle candidature in presenza di eventuali fondi residui ancora da assegnare oppure in caso contrario di anticiparla per esaurimento fondi” scrive la Regione Lazio.



Ricordiamo che per supporto nella compilazione della domanda, FIDAL Lazio mette a disposizione i riferimenti del consigliere delegato ai Bandi per Società e Impianti, Angelo Fedeli, per maggiori delucidazioni. Fedeli risponde al numero 393/858 3753 e alla mail fedeliangelo@gmail.com.