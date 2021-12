Club Lazio: raduni l'11 e 18 dicembre

Due appuntamenti: il primo per il mezzofondo a Fiumicino e il secondo al Rosi per tutti gli altri. Ecco tutte le norme da rispettare

06 Dicembre 2021

Continuano i raduni del Club Lazio di preparazione alla prossima stagione. Doppio appuntamento prima di Natale: gli atleti del mezzofondo si raduneranno sabato 11 dicembre alle ore 14 al Parco di Villa Guglielmi in via di Villa Guglielmi - Fiumicino, con ritrovo al campo comunale di Atletica Leggera di Fiumicino - Via del Faro. Il mezzofondo si incontrerà poi nel 2022 a Rieti, con date da definire, nell’ottica di un costante ampliamento e arricchimento del Progetto Sviluppo Mezzofondo.



Tornando al raduno Club Lazio, poi, appuntamento il 18 dicembre per tutti gli altri atleti delle specialità non di mezzofondo: in questo caso l'incontro della struttura si terrà sabato 18 Dicembre 2021 allo Stadio Paolo Rosi in via dei Campi Sportivi a Roma con ritrovo alle ore 14. Ai raduni sono stati inoltre invitati i tecnici e gli atleti facenti parte del Progetto Borsa di Perfezionamento e Progetto Sviluppo Mezzofondo, nell’ottica di proseguire la formazione intrapresa da partecipanti.



l raduni, come di consueto, si terranno in ottemperanza alle attuali norme Covid-19. In particolare, per il raduno presso lo Stadio Paolo Rosi gli atleti dovranno indossare la mascherina, da togliere al momento dell’attività; tecnici e dirigenti dovranno esibire Green Pass base, autocertificazione, oltre ad indossare la mascherina; gli accompagnatori dovranno invece presentare il Super Green Pass, l’autocertificazione e indossare la mascherina. Per il raduno presso il Parco di Villa Guglielmi: mascherina per tutti; gli atleti la potranno togliere al momento dell’attività. I lanciatori dovranno presentarsi con gli attrezzi personali, in ottemperanza alle attuali norme Covid-19.