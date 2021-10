Civitavecchia ricorda Ira Capri e Oscar Barletta

Due ore fitte di gare per tutte le categorie al Moretti-Della Marta con la Tirreno Atletica Civitavecchia. Ecco chi si è messo in evidenza

24 Ottobre 2021

La Tirreno Atletica Civitavecchia sabato 23 ottobre ha ricordato Ira Capri e Oscar Barletta con un evento dedicato a tutte le categorie. Al Campo Sportivo “Moretti – Della Marta” di via del Casaletto Rosso a Civitavecchia, due ore fitte di gare con eventi riservati a tutte le categorie, dagli Esordienti fino agli Assoluti.

Da segnalare il successo del cadetto Leonardo Dolci, del club di casa – la Tirreno Atletica Civitavecchia – che ha vinto i 1000 in 2:51.75 mentre la compagna di squadra Sara Pontani il successo l’ha conquistato chiudendo in 3:02.67. Nei 200 cadetti la vittoria è andata a Matteo Bonamano (25.51/-0.9) mentre prima delle laziali è Serena Lautizi (ACSI Italia Atletica) in 30.38 (-1.0), seconda nella classifica finale.

Tra gli assoluti i 200 incoronano la Promessa Filippo Masoni della Tirreno Atletica Civitavecchia (22.96/-0.8) e Giada Zarlenga di ACSI Italia Atletica in 28.55 (-1.2). Sui 1000 successo al 1992 Federico Ubaldi (Tirreno Atletica Civitavecchia) in 2:32.60 per il nuovo PB mentre tra le donne è la compagna di squadra Isabella Papa (classe 1995) a vincere in 3:06.69.

ch.di.