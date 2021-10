Cinque giudici laziali ammessi al corso nazionale

Umberto Favoloso, Federica Lombardi, Matteo Mongardini, Alessandra Palombo e Serena Quattrociocchi hanno superato il test avviandosi al percorso formativo che porta alla qualifica di Giudice Nazionale

21 Ottobre 2021 da GGG Lazio ) Avevamo dato notizia nei giorni scorsi che il 16 ottobre 2021 si sarebbe svolto il test per l'ammissione al corso da. 11 erano i nostri colleghi aspiranti. Con circolare Prot. 5622 PLD/mcs del 20/10/2021, che si allega, il Fiduciario Nazionale GGG Per Luigi Dei ha resi noti i nominativi dei 28 Giudici Regionali che hanno superato il test di ammissione. Di questi ben 5 fanno parte del Gruppo Giudici del Lazio. Umberto, Federica, Matteo, Alessandra Palmbo e Serenahanno superato brillantemente il test avviandosi ad un percorso formativo che, ci auguriamo, li porterà ad acquisire la qualifica di Giudice Nazionale.È il gruppo più rappresentato insieme a quello della Lombardia a conferma del fatto che il GGG del Lazio ha una preparazione di alto livello. Il primo appuntamento di lavoro è per i prossimi 20 e 21 novembre con uno specifico stage formativo. A loro le più calorose congratulazioni del Fiduciario Regionale Francoe della Commissione Tecnica Regionale. Un sentito apprezzamento va anche ai colleghi che hanno sostenuto il test ma non hanno raggiunto la quota per essere ammessi. Sottoporsi ad un esame è sempre indice di impegno e serietà. Buon lavoro a tutti!