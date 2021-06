Che mezzofondo al 3° ''Fagnani Nutrition''

A Caracalla l'ormai tradizionale 5000 organizzato da LBM Sport Team. Ma nell’evento del 13 giugno anche un 3000 donne e un 1500 uomini a invito organizzato da FIDAL Lazio che promette scintille

01 Giugno 2021

Entrata nel vivo l’organizzazione della terza edizione del 5000 Fagnani Nutrition, evento organizzato da LBM Sport Team e previsto per il 13 giugno allo stadio Terme di Caracalla “Nando Martellini” di Roma. Sarà un appuntamento top per l’atletica laziale e nazionale. Non solo con le gare in programma – di cui verranno svelati maggiori dettagli nei prossimi giorni, con l’approssimarsi dello start – ma anche con l’evento nell’evento, organizzato da FIDAL Lazio.

Il comitato regionale, infatti, ha preparato due gare ad invito, una maschile e una femminile, ad inviti in cui si cimenteranno gli atleti top del mezzofondo. Previsti, dunque, un 3000 femminile e un 1500 maschile di alto livello in cui spiccano tra gli inviti nomi di rilievo per il movimento a livello nazionale. Il comitato sta organizzando l'evento e nei prossimi giorni verranno svelati i nomi degli atleti invitati in gara.



ch.di.