Marcia, a Ceprano gara U18 a Giampaolo-Gabriele

Nell'evento di Atletica Ceprano e FIDAL Frosinone, sui 10.000 vittorie a Vona e Linari. Tra i cadetti successo a Righi e Cosi. Master, sorrisi a Bartocci e Maggio

02 Maggio 2021

A Ceprano è la festa della marcia. Al Vollero, con organizzazione della FIDAL Frosinone guidata dal numero uno del comitato ciociaro Sandro Ceccacci e di Atletica Ceprano, sotto gli occhi del fiduciario regionale della marcia, Fabrizio Mirabello, va in scena il secondo appuntamento del Trofeo Fulvio Villa per il Trofeo Lazio di Marcia.

Sui 10.000 al maschile s’impone Flavio Vona di Atletica Biotekna con 45:34.4, lontano dal PB 43:13.3 del 2020 a Tivoli. Seguono lo junior Daniele Benevieri (Fiamme Gialle Simoni) con 48:29.7. Al femminile il successo dei 10.000 il sucesso è della 1998 Tiziana Linari (Fiamme Gialle Simoni) con 56:54.6; seguono Alice Leonardi (ACSI Italia) con 57:59.6 e Irene Iosi (Atleticom) con 59:15.1.

Tra gli allievi il 5.000 maschile incorona Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni), capace di chiudere con 21:37.1, otto secondi sopra il PB outdoor. Lo segue il compagno di squadra Ivan Giangaspero in 23:54.0 e Giorgio Lauria (Esercito Sport&Giovani) con 24:15.7. Assolo di Fiamme Gialle Simoni tra le allieve (anche loro sui 5.000): Giulia Gabriele, allieva al primo anno, tre minuti avanti a tutte con 24:45.9 alla prima uscita ufficiale sulla distanza in pista (ultimo PB il 14:17.00 indoor ad Ancona sui 3.000) e a 12 secondi dal record regionale di Anthea Mirabello (Fiamme Gialle Simoni) siglato a Milano nel 2015; dietro Rachele Moscati in 27:33.1 e Lara Lou Alberti in 27:56.3. Il duo Giampaolo e Gabriele realizza la miglior prestazione stagionale a livello nazionale per gli allievi.

Cadetti: il successo a Dominiziano Righi (Fiamme Gialle Simoni) in 28:31.7; non distante Lorenzo Mortari (Kronos Roma) con 28:45.0 sui 5.000. Le cadette hanno corso i 3.000: Alessandra Cosi rispetta le attese; l aportacolori della Studentesca un minuto meglio delle rivali con 15:58.8.

Master: il 5.000 maschile vede protagonista Giancarlo Bartocci (Studentesca) con 25:19.1 davanti al duo Kronos composto da Giancarlo Camilletti (25:46.3) e Patrizio Donati (27:49.3). Nel 3.000 femminile C’è il 17:29.1 di Lucia Maggio di Atletica dei Gelsi; più di trenta secondi dietro Paola Bernardi (Atletica Anzio/18:03.8) e Patrizia Furegon (Liberatletica/18:05.2).

di Christian Diociaiuti