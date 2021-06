Ceccano e Tarquinia: tutti i vincitori del sabato

Pomeriggio di gare a sud e nord del Lazio negli eventi di Atletica Tarquinia 90 e Atletica Ceccano. Ecco come sono andate le gare della giornata tra Tuscia e Ciociaria

12 Giugno 2021

Da nord a sud del Lazio, gare e prestazioni per tutte le categorie. Le regalano Tarquinia e Ceccano, dai Ragazzi agli Assoluti.

CECCANO – Corse per tutti nell’evento di FIDAL Frosinone e Atletica Ceccano. L’allievo Ezio Frioni fa suoi i 500 in 1:15.23. Lo junior Gianluca Frioni, dell’Atletica Ceprano, vince i 1500 in 4:33.20, a un secondo dal PB. Nei 5000 successo a Antonello Di Cicco, SM35 (Amatori Fiat Cassino) in 16:42.29. Kasia Mastronicola rispetta le attese e vince, con la maglia del Cus Cassino, i 500 in 1:22.42; Mastronicola è un’allieva ed è al PB. Nei 1500 successo a Chiara Cimillo, classe 1998, in 5:09.24. Nei 5000 solo Carla Cocco: 19:02.60 per la portacolori della Atletica Città dei Papi Anagni. Cadetti e cadette. 80 a Fabio Fassina (Olimpia Nettuno) in 10.01 (+1.7) e Sofia Farinella (Gruppo Atletica Pontini) in 10.78 (+1.2.). I 3000 U16 a Matteo Corbo (Aprocis Runners Team) in 42.17 e Francesca Rizza (Cus Cassino) in 49.88. Ragazzi e Ragazze. I 60 sono di Matteo Retrosi (Fenice Sport) in 8.84 e Anita Gesuale (Atletica Ceprano) in 9.30. I 600, invece, a Mattia Visocchi (Aprocis Runners Team) in 2:03.66 e Chiara Cianfarini (Atletica Sora) in 2:07.56. [RISULTATI]

TARQUINIA - Pomeriggio ricco a Tarquinia nell’evento organizzato da Atletica Taquinia 90. Trofeo delle province per ragazzi e gare extra che incoronano tante belle prestazioni. A livello assoluto Giovanni Canta (Alto Lazio) si prende i 200 in 23.79 (-1.2) mentre al femminile vince l'attesa Elena Vergaro (Alto Lazio) con 26.22 (+0.6). Nei lanci Giulia Ceribelli di ACSI Campidoglio Palatino arriva a 38,08 al primo colpo con il giavellotto da 600 grammi mentre tra le allieve s’impone Rossella Paionni delle Fiamme Gialle Simoni con l’attrezzo da 500 grammi, arrivando a 32,21. Nei cadetti e nelle cadette gli 80 vedono i laziali secondi. Lorenzo Ticconi a 10.04 (-0.4) e Anita Santoni a 11.65 (+0.9), entrambe di Atletica Viterbo. Nei 1000 metri Sara Cianchelli (Atletica Viterbo) a 3:44.49. Noemi Capponi vince il giavellotto per Atletica Sabaudia con 34,32 all’ultimo lancio. Nei ragazzi Mattia De Vita secondo nel tetrathlon U14 con 3065 punti dietro al perugino Sorci. Norma Grezio De Filippis, invece, vince i 60hs: la portacolori di Atletica Viterbo chiude la gara in 10.76. Fernanda Battista (Atletica 90 Tarquinia) a 29,38 nel vortex. [RISULTATI]