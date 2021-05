Cds Cadetti, Pellizzaro e Tsimi Atana protagonisti

Il velocista delle Fiamme Gialle Simoni al nuovo record laziale dei 150 metri mentre Tsimi Atana, vicinissima al primato regionale nel triplo. Top Di Mugno, Rocchi, Traversa Young e Chiani-Dolci

30 Maggio 2021

di Lorenzo Bufalino

Una mattinata di sole, gare e risultati al Guidobaldi di Rieti per la seconda fase del campionato regionale di società cadetti/e. Tanti ottimi risultati con Mattia Giorgio Pellizzaro che vola nei 150 metri alla migliore prestazione regionale all-time per un primo anno cadetti, migliore prestazione laziale sfiorata invece da Raffaella Tsimi Atana nel triplo. Bene anche Ginevra Di Mugno nei 2000 metri e Aldo Rocchi nel lungo. Grande sfida nei 2000 metri tra Chiani e Dolci e negli ostacoli cadette con Traversa Young che vola al personale.

DA RECORD – Nella velocità, rettilineo ancora caro agli atleti presenti quello principale del Raul Guidobaldi, che con una giornata perfetta ha portato Mattia Giorgio Pellizzaro (Fiamme Gialle Simoni) a correre la migliore prestazione regionale all-time per un primo anno cadetti nei 150 metri. Per il romano arriva il tempo di 17.28/+1.6 con cui supera il 17.29 corso da Lorenzo Benati del 2016.

Vicina invece al primato sempre da primo anno di categoria, Raffaella Tsimi Atana (Studentesca Milardi) che con il suo 11,51/+0.4 arriva a 9 cm dalla migliore prestazione di Federica Ottoveggio.

IN FORMA – Buone condizioni fisiche invece dimostrate da due punte dell’atletica giovanile laziale. Ginevra Di Mugno (Atletica Frascati) in solitaria corre in 6:40.45 i 2000 metri correndo al personale, mentre Aldo Rocchi (Atletica Tiburtina) si conferma ancora nel lungo a 6,70, con un primo salto a 6,60 dove stacca abbondantemente fuori asse di battuta. Bravo nel salto in alto Nicolò Devenuti (Fiamme Gialle Simoni) che pizzica il personale portato a 1,78. Nel mezzofondo grande sfida da minimo per i campionati Italiani, tra Samuele Chiani (Studentesca Milardi) e Leonardo Dolci (Tirreno Atletica Civitavecchia) nei 2000 metri. Sotto i sei minuti vince Chiani con 5:59.64.

Sempre nel mezzofondo nei 600 metri vittorie per Chiara Padoan (Atletica Frascati) con 1:38.25 e Chris Della Fiorentina (Esercito Sport & Giovani) con 1:29.24.

Grande gara dei 300 ostacoli cadette tra Margherita Traversa Young (Fiamme Gialle Simoni) e Beatrice Carbonoli (Sport Race) con la medagliata dei tricolori di Forlì nel 2020, che la spunta con 45.70 contro il 45.75 della Carbonoli. Negli ostacoli maschili vittoria per Luca Massimi (Studentesca Milardi) con 42.35. Nella velocità femminile, c’è stata la presenza della marchigiana Alice Pagliarini (Avis Fano) che da primatista italiana degli 80 metri ha corso oggi i 150 metri in 18.44/-1.4, con cui vince davanti alla prima laziale Giulia Paris (Studentesca Milardi) seconda con 19.66.

Nei lanci tris di vittorie per la Studentesca Milardi, con Viola Giangirolami nel giavellotto vicina al personale con 36,72 mentre nel getto del peso cadetti a vincere è stato Mirko Pettinari (Studentesca Milardi) con 10,15. Nel disco cadette vittoria per Maria Grazia Di Stefano con 20,93.

Nelle staffette in chiusura di mattinata vincono Esercito Sport & Giovani tra i cadetti con Sciabbarrasi, De Zuane, Della Fiortentina e Bove con 47.76 mentre tra le cadette vince la formazione A dell’Atletica Studntesca Milardi con Paris, Capasso, Aime e Virginia Capasso con il tempo di 50.25.