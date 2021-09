CdS U23: il day1 per Studentesca e ACSI Italia

La Milardi e l'ACSI Italia Atletica in gara con le due squadre femminili e con la maschile dei soli rossoblù per gli scudetti. PB per Benedetti, Caldarini e Giuseppetti in evidenza nei 1500

11 Settembre 2021

Prima giornata ai CdS U23 di Bergamo, dove in gara ci sono Studentesca Rieti (con entrambe le squadre) e l’ACSI Italia Atletica con le donne. Domani il day2 che assegna i titoli di società. Chiusura alle 13 circa.

Tra i risultati da segnalare, la seconda uscita ufficiale di Chiara Gherardi dopo lo stop: svestita la canotta delle Fiamme Gialle è tornata per i CdS con le rossoblù. Sesta con 12.46 (-1.2). Sesta anche Valeria Simonelli della Studentesca che nei 400 chiude con 58.49. I 1500 regalano emozioni: Ludovica Cavalli (Bracco) imprendibile, ma seconda e terza sono le laziali Livia Caldarini e Elisa Giuseppetti, rispettivamente con 4:29.47 e 4:29.78 per Studentesca e ACSI.

Va forte la staffetta veloce della Studentesca: Noemi Di Marco, Chiara Gherardi, Valeria Simonelli e Ginevra Ricci portano il testimone al traguardo in 47.29 per il punteggio pieno. Terzo posto di Elisa Gani (Studentesca) nei 100hs: un 14.82 (-0.5) per 10 punti utili alle rossoblù. Marcia: Diletta Casciotti (Studentesca) in 4:15.92 seconda nei 5000 di marcia. Salti: Flaminia Fracassi si ferma a 1,64 nell’alto con 3 errori a 1,67. La solita Benedetta Benedetti (Esercito) non ha problemi a superare i 14 metri (14,26) al terzo lancio per il punteggio pieno ma anche per 2 centimetri di personale con l’attrezzo da 4kg. Un’altra lanciatrice della Studentesca, Cecilia Desideri, sbaraglia la concorrenza: 60,77 nel martello, ma al di sotto del PB.

Uomini, spazio solo alla Studentesca: da segnalare i 400 da quarto posto di Tommaso Maniscalco in 48.93 e il terzo posto di Marco Ranucci nei 1500 in 3:55.18. Quarto Leonardo Orlandi nell’asta con 4,20 e stessa piazza, ma nel triplo, per Claudio Giordano (14,15/-0.4).

ch.di.