CdS U16, a Lanuvio ok Di Mugno, Lepone e Ricozzi

Miglioramenti per le atlete nei 1000 e negli 80hs. Romani fa suoi gli 80. Bravo Ricozzi nei 1200 siepi. Ecco come è andata la seconda giornata riservata agli U16 di Roma Sud, Latina e Frosinone

09 Maggio 2021

Lanuvio e lo stadio comunale hanno ospitato la seconda giornata del CdS riservato a Roma Sud, Latina e Frosinone dei Cadetti e delle Cadette. Anche qui si sono visti risultati interessanti, in una mattinata intensa. In gara anche Benedetta Benedetti nel peso: la junior portacolori della Studentesca in una gara extra si ferma a 12,71 al secondo lancio; c’è anche il 10,85 di Veronica Feliciani, promessa di Romatletica Footworks.

CADETTE – Rispetta le attese Chiara Perciballi che sugli 80 fissa il tempo a 10.84 con 0.5 di vento contrario; nei 300 è invece Veronica Lombardi di ACSI Italia Atletica con 42.46 a vincere. Anche Ginevra Di Mugno, atleta di Atletica Frascati, non si smentisce: 3:00.51 per la già convocata a Bisenzio con la rappresentativa laziale. Altro miglioramento in poco tempo: dopo il PB di Roma, due secondi di PB per la mezzofondista. Spazio anche alla marcia per le cadette: Eleonora Massimi (Atletica Frascati) è la migliore con 18:36.03. Negli 80hs Sofia Lepone di Formia Atletica Leggera si impone con 12.92 (+1.2): la 2007 pontina è al personale dopo il 13.24 di Tivoli. Bene Eleonora Mattogno nei 1200 siepi: 4:22.19 per la 2007 di Atletica Frascati.

Salto in alto a Alessia Forte (Nissolino Atletica Latina 80) con 1,49 e tre tentativi a 1,51; nel lungo Doris Precious Di Maio (Formia Atletica) a 4,89 (+0.2) al secondo salto. Nel peso da 3 kg Alessia Ricci (Atletica Frascati) arriva a 8,11; nel giavellotto Noemy Capponi (Atletica Sabaudia) a 31,60.

CADETTI- Rocco Romani con 9.84 è decisamente il più veloce sugli 80: col vento contrario -1.1, il portacolori di Atletica Sabaudia si regala un’ottima prestazione alla prima uscita ufficiale sulla distanza. Le tre serie di 300 incoronano Francesco De Santis di Atletica Frascati: 37.74 il tempo ufficiale. Sui 1000 è sfida a due, vinta da Andrea Scalella (Atletica Frascati) su Christian Nardi (Atletica Cecchina): 2:48.56 vs 2:49.56. i 100hs a Matteo Corbo di Aprocis Runners Team in 15.62 (+1.7); i 1200 sipei, invece, a Emanuele Ricozzi con 3:45.27, quasi dieci secondi meglio degli altri. Nell'alto Alessandro Madonna (Nissolino Atletica Latina 80) a 1,62 e tre tentativi a 1,64; nel triplo Diego Carletti (Atletica Frascati) a 12,21 con 0.7 di vento favorevole. Misura all’ultimo salto, il quarto. Il peso premia Simone Zanoni di Atletica Pomezia: 12,10 al secondo lancio; il giavellotto invece vede primeggiare Emanuele Nardi di Atlrtica Cecchina Alpa con 35,19 al primo lancio.

ch.di.