Campestre ad Aquino: i vincitori

Trofeo ‘Il Magico Villaggio di Babbo Natale’ nel parco del Vallone: gare per tutti e una stupenda giornata di corsa all'aperto su un percorso tirato a lucido. Ecco chi si è messo in evidenza

11 Dicembre 2021

Ben 120 iscritti, una stupenda giornata di sole. Ad Aquino, nel frusinate, si è corsa la campestre nel pomeriggio all’interno del Trofeo ‘Il Magico Villaggio di Babbo Natale’. Organizzato dalla Pol. Ciociara Antonio Fava insieme al Comitato Provinciale FIDAL Frosinone, l’evento ha visto gli Esordienti impegnati su 300, 400 e 600. Ragazzi sui 1000, Cadette sui 1500 e Assoluti sui 3000. Il referente tecnico è Fabrizio Mirabello mentre quello organizzativo è Gabriele Moretti.

Parco del Vallone allestito perfettamente per tutte le categorie, con una bella cornice di pubblico in per un percorso allestito all'interno del parco che ospitava contemporaneamente “Il Villaggio Di Babbo Natale”.

Sui 300 metri per gli Esordienti M5 successo a Jacopo Golluccio del Cus Cassino; al femminile Giulia Leoni ha il miglior tempo per Fenice Sport; Sui 400 metri per gli Esordienti M8 la vittoria va a Flavio De Meo della Polisportiva Pontecorvo mentre al femminile nella stessa classe d’età e stessa distanza si impone Altea Basacchi dell’Atletica Ceprano. Sui 600 M10 vittoria a Giordano Cataldi di Fenice Sport e per le femmine successo a Lucrezia Moretta (Pol.Pontecorvo). Sui 1000 per gli U14, Giovanni Perisi ei Atletica Arce e Alessia Marcoccia di Fenice Sport, i vincitori. Percorso da 1500 metri per i cadetti: al maschile si impone Gabriele D’Arce della AICS Comitato Frosinone mentre tra le cadette vince Francesca Palombo del Cus Cassino. Sulla distanza più lunga, i 3000, tra gli allievi il migliore è Francesco Zagaroli (Atl.Sora), tra le junior Angelica Canciani (Pol.Pontecorvo), e tra le senior donne Antonella Pinchera di Amatori Fiat. Al maschile il successo di Ibraim Fane della Polisportiva Fava, primo nel lotto di 4 partecipanti nella sua categoria.