Cadetti: Rocchi salta ad Ancona

Il secondo triplista U16 di sempre in gara al Palaindoor per la Coppa Sportissimo. C'è anche il velocista Valerio Rugolo

27 Marzo 2021Domenica di gare, l'ultima al coperto, per iche si sfidano in un evento organizzato da FIDAL Marche al. Ci sono anche due atleti laziali nelle Marche nella Coppa Sportissimo, spalmata su due sessioni: si tratta del saltatore Aldo, in evidenza ai Tricolori di fine estate scorsa, e del velocista Valerio. Per entrambi un test importante in vista della stagione outdoor, prossima al via anche per gli U16 che saranno chiamati, anche quest'anno, a difendere i colori laziali oltre che ad affermarsi individualmente.Aldo, portacolori di Atletica Tiburtina allenato da Alighieri Tarquini, si presenta con un personale all'aperto di 14,92 (+1.4) realizzato a Forli l'anno scorso e che l'ha incoronato tra i migliori U16 italiani, secondo di sempre, dietro a Andrew Howe e il suo 15,10. Indoor, vanta un 13,00 dell'anno scorso. Per quel che riguarda Valerio, di Atletica Tivoli, iscrizione nei 60 e nei 600 per il 2007, con accrediti a 8.57 e 1:54.12.