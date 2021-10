Cadetti Parma: cinque titoli per il Lazio nel day1

Nel primo giorno di gare, 5 titoli con Aldo Rocchi, Davide Camilli, Raffaella Tsimi Atana, Emmanuela Osei Bonsu e Valerio Paionni. Lazio primo nella combinata e coi maschi, femmine terze. Domani si assegnano altri 16 titoli

02 Ottobre 2021

a cura di Christian Diociaiuti - Parma



Il Campionato Italiano Cadetti per la rappresentativa Lazio inizia con cinque titoli italiani e tanti punti utili per le classifiche che saranno decise nel day2 di domenica. Oggi, assegnati 10 titoli maschili e 10 femminili. Lazio in campo con 49 atleti in rappresentativa e 14 che gareggiano a livello individuale. "Parma è una grande occasione" ha detto, caricando i ragazzi, il fiduciario tecnico FIDAL Lazio, Emilio De Bonis (leggi). Classifiche: al maschile Lazio primo con 180 punti, segue la Toscana con 172 e Lombardia 170.5. Al femminile Lazio terzo a 173 punti dietro a veneto e Lombardia. Nella combinata, Lazio primo davanti a Lombardia e Veneto.



Fa doppietta l'Atletica Tiburtina: Aldo Rocchi con 7,01 bissa il successo di un anno fa al Criterium di Forlì nel triplo e vince nel lungo con 7,01; il compagno di squadra e amico, Valerio Paionni, vince nel disco con un 39,19 da PB. E nel segno della continuità, Davide Camilli (Fiamme Gialle Simoni) si aggiudica il martello come fece il fratello Pietro un anno fa: 64,23. E nei salti emergono due donne, entrambe al PB: Raffaella Tsimi Atana (Studentesca) campionessa nel triplo con 12,18 ed Emmanuela Osei Bonsu (Formia Atletica Leggera) con 1,62 nell'alto. Domenica il day2 che assegna i titoli maschili, femminili e della classifica generale: in palio oltre alle classifiche, i titoli del giavellotto, l'asta donne, i 300 e i 300hs, l'alto cadetti, i 1200 siepi, i 1000 e le 4x100. Le gare saranno in diretta su Atletica.TV e sui siti Fidal.it e lazio.fidal.it tutti gli aggiornamenti live dell’andamento dei ragazzi del Lazio. QUI ISCRITTI E RISULTATI – PRESENTAZIONE NAZIONALE – PRESENTAZIONE LAZIO - ORARIO AGGIORNATO



IL RACCONTO - LE FOTO DI FRANCESCA GRANA/FIDAL



TSIMI ATANA: TITOLO, TOP TEN VICINA E RECORD - Al primo anno di categoria, vola Raffaella Tsimi Atana, la reatina della Studentesca con origini camerunensi nata a Riet, che frequenta il liceo Scientifico "Carlo Jucci": è campionessa italiana del triplo cadette. Tsimi Atana, allenata da Alberto Milardi al Guidobaldi, si è migliorata in 12,18 con vento nullo, in una progressione nella tornata tricolore che prima ha avvicinato il suo vecchio PB (11,67) e poi lo ha superato ampiamente. È a un centimetro dalla top ten di categoria. Riscritto, ancora una volta, il record regionale di categoria e di specialità che già le apparteneva, a margine di una stagione eccezionale per questa giovane atleta. "Mi appassiona solo l'atletica e oltre alla scuola mi dedico solo allo sport. Da grande vorrei essere un medico" dice, emozionata, nel dopogara la 2007 reatina.



OSEI BONSU, SEMPRE PIU' IN... ALTO - Con un personale di un centimetro, Emmanuela Osei Bonsu della Formia Atletica Leggera è campionessa italiana dell'alto: 1,62 e titolo in virtù di zero errori alla misura che la incorona sulla lombarda Vuolo, che tentenna a 1,62 e poi fa tre errori a 1,65 come la pontina. Osei Bonsu - con origini ghanesi, che abita tra Formia e Castelvolturno, ma si allena a Formia con Gianluca Muzzo e Barbara Panno - si era migliorata a Rieti proprio quest'anno arrivando a 1,61, oggi migliorato a sua volta di un centimetro. "Un centimetro significa tanto, ecco cosa ho pensato quando ho saltato - dice, felice, Emmanuela dopo la gara - ho iniziato atletica perché volevo fare uno sport, spronata da mamma.

Ho provato solo l'atletica e mi è piaciuta subito". Osei Bonsu frequenta il liceo linguistico a Formia "e no, oltre all'atletica non ho altri hobby".



DISCO D'ORO: QUELLO DI PAIONNI - Valerio Paionni, di Atletica Tiburtina, fa il colpo grosso ai Campionati Italiani Cadetti di Parma: vittoria nel disco e bottino pieno per il suo Lazio. Arrivato a 38,96 in questa stagione, Paionni fa sua la gara dal primo lancio con 39,19 per il nuovo personale. Di Gallicano, studia allo Sportivo a Tivoli: "Mi ha convinto di fatto mia sorella a fare atletica (Rossella, classe 2005, delle Fiamme Gialle Simoni, ndr) - spiega Valerio - io giocavo a calcio, mi piaceva fare il difensore. Ho provato tutto, anche il martello. Ma si è capito che sono portato per il disco. Mi alleno con Filippo Monforti all'Infernetto da un anno. Cosa faccio oltre a scuola e atletica? Vado allo stadio, tifo Roma. L'ultima partita vista è stata quella col Cska in Conference League". Nella gara femminile, Germana Ramirez Arostica (Fiamme Gialle Simoni) undicesima con 23,68.



ROCCHI! DOPO IL TRIPLO, VINCE NEL LUNGO - Dopo il titolo nel triplo e la MPI nell'hop-step-jump, Aldo Rocchi è campione italiano del salto in lungo. Saltatore di Atletica Tiburtina, allenato da Alighieri Tarquini, abita a Tivoli e studia al liceo Classico. Una bella serie quella che regala il massimo punteggio al Lazio e un bis di titoli al romano, dopo quello di Forlì 2021 nel triplo. Rocchi parte con 6,56 (+2.0), poi sale a 6,90 e 6,98 (vento a +0.6 e +0.8). Poi due salti da 7 metri: il quarto è 7,00 netto con 0.4 di vento a favore, gli altri sono un 7,01 con 1.1 di vento contro e un 6,72 (+0.6). "Mi sono confrontato con la rappresentativa e abbiamo optato per il lungo - dice il portacolori di Atletica Tiburtina - ho dovuto elaborare il cambio, ma sono felice del risultato". Al femminile, Giada Schillaci 17esima con 4,81 (+0.1).



CAMILLI, QUESTIONE DI FAMIGLIA - Il primo titolo e punteggio pieno per il Lazio: il 64,23 nel martello di Davide Camilli regala a lui il titolo tricolore e un balzino importante nella classifica al Lazio. Il primo titolo italiano assegnato nella competizione è laziale: Davide, 2006 di Castelporziano (Roma) e portacolori delle Fiamme Gialle, replica quanto fece il fratello, Pietro, lo scorso anno a Forlì. Lo fa anche con il personale, che aggiusta il 63,50 di quest'anno a Rieti. Gara mai in discussione: il siciliano Gaetano Di Gaetano insegue facendo tre volte il PB, ma il suo 58,85 è lontano dal super lancio di Camilli. Terzo fratello martellista della famiglia Camilli (Davide è un anno più grande e Matteo del 2000 ha smesso), Davide va a scuola all'Eur dove fa il tecnico-aeronautico: "Altri hobby? Non ho tempo, c'è solo l'atletica. Mi piacerebbe diventare un costruttore aeronautico" dice il martellista allenato da Valentino Brichese a casa delle Fiamme Gialle.



CIOGLI, ARGENTO SUGLI 80 - Samuele Ciogli, portacolori di Nissolino Atletica Roma, si è presentato in finale degli 80 con 9.27 (-2.0): secondo miglior crono di giornata in qualificazione per il primatista stagionale. In finale, però, è secondo posto: in ottava corsia spunta il lombardo non ancora 14enne Francis Pala, davanti a tutti in 9.38 con forte vento contrario (-3.2). Per Ciogli alla fine è 9.46 (-3.2) ma punteggio massimo per il Lazio, visto che Pala gareggiava a livello individuale.



COLA SI MIGLIORA: SECONDA - Nel martello femminile si migliora rispetto al quarto posto dello scorso anno Ludovica Cola: la portacolori di Fiamme Gialle Simoni anima una bella gara con l'emiliano-romagnola Margaret Mannering che primeggia con un 55,07 colto al quarto lancio. Cola arriva a 49,13 per il secondo posto e il PB di 49,88 di quest'anno a Latina avvicinato. Anche lei, come Camilli, è allenata da Valentino Brichese. Punti importanti per la classifica femminile e per quella generale.



CESARETTI, 80 DI BRONZO - Nella gara vinta da Alice Pagliarini in 9.86, Nicole Cesaretti, 2006 delle Fiamme Gialle Simoni porta a casa un terzo posto nella gara di velocità. Per lei 10.24 (+1.3), sei centesimi sopra il personale.

Alla finale, Cesaretti ci è arrivata grazie a un 10.34 (+0.3) in batteria.



CARLETTI: QUARTO NEL TRIPLO - Diego Carletti, di Atletica Frascati, chiude quarto nel triplo il suo campionato italiano, a 10 centimetri dal terzo. 13,33 (+0.1) il suo miglior salto. Arriva il PB: in archivio il 12,83. Settimo e ottavo gli individualisti Mattia Sanfilippo e Luca Capotosto rispettivamente Fiamme Gialle Simoni (12,96/+1.2) e Formia Atletica (12,89/-0.2).



PESO: QUARTO POSTO PITO' - Quarto posto nel peso per Virginia Pitò (Studentesca): 11,31 al quarto lancio, a cinque centimetri dal personale. Al primo lancio, la rossoblù arriva a 11,30, poi 11,07 e 11,21 completano la serie che dona 19 punti al Lazio. Uomini: nella gara vinta dal marchigiano Marco Nardocci, il laziale Luca Venturini (Fiamme Gialle Simoni) con 11,70 chiude undicesimo.



80HS: CAPASSO E MASSIMI QUARTI - Un 12.32 (-1.2) regala a Virginia Capasso (Studentesca) la finale negli 80hs. Capasso alla fine è quarta: 12.29 (-1.0), a un centesimo dal personale. Finale A pure per Luca Massimi (Studentesca): nei 100hs sesto tempo con 14.45 (+0.1) per centrare la finale in cui chiude quarto con 14.21 (-1.4) per un PB di 2 centesimi.



2000, DI MUGNO. PIU' GIU' I MASCHI - Ha condotto gran parte della gara al terzo posto, ma Ginevra Di Mugno (Atletica Frascati) alla fine ha chiuso la gara quinta. Crono a 6:38.10 (meno di una decina di secondi sopra al PB) e 19 punti per il suo Lazio. Al maschile l'individualista Leonardo Dolci (Tirreno Atletica Civitavecchia) ottavo in 5:51.61 e undicesimo un altro individualista, Samuele Chiani (Studentesca/6:01.14). Il portacolori laziale Leonardo Fagiolo (Studentesca) in 6:03.80 chiude 12esimo.



ASTA: GAMBACORTA NONO - Si ferma a 2,80 e al nono posto la gara dell'asta di Matteo Gambacorta, portacolori delle Fiamme Gialle Simoni)



MARCIA: BARILE 8°, COSI 10° - Alessandra Cosi ha chiuso al decimo posto la gara di marcia 3000 su pista. L'atleta della Studentesca, con addosso i colori della rappresentativa, ha fermato il crono a 16:01.20. Ottavo posto per Leonardo Barile (25:17.85): il portacolori di Fiamme Gialle Simoni porta a casa 16 punti, visto che prima di lui ci sono due atleti in gara da individuali.

PENTATHLON - Lavinia Capasso dopo tre gare è decima con 2171 punti. Per lei 12.68 (-1.5) negli 80hs, 1,41 nell'alto e 24,59 nel giavellotto.



ESATHLON - Al giro di boa, Morgan Sterpi (Sport Race) è decimo. Per il romano 1803 punti con 15.49 (-0.2) nei 100hs, 1,50 nell'alto e 36.24 nel giavellotto. Tommaso Sordi (Toscana) comanda con 2422 punti.



VERSO LE FINALI - 300: Francesco De Santis dell'Atletica Frascati vince la batteria ed è il quarto crono di qualificazione: 36.75. Finale domenica alle 10.25. Donne: Sarà Finale B per Chiara Padoan (Atletica Frascati) grazie al 42.12 in batteria.

300hs: Salvatore Di Nola (Nissolino Atletica Latina 80) con 41.75 si qualifica per la finale di domenica mattina alle 9.45. In finale B un altro laziale, che gareggia individualmente: Gabriele Corderi (43.08) di Atletica Pomezia. A livello femminile Beatrice Carbonoli di Sport Race stacca il pass per la finale di domenica alle 10.10 con 47.90. Margherita Traversa Young (Fiamme Gialle Simoni) in finale B con 48.33.



EXTRA (ASPETTANDO LE STAFFETTE) - Ginevra Baglioni (Fiamme Gialle Simoni) e Laura Stella Varesi (Studentesca Rieti), convocate con la rappresentativa per la 4x100, hanno corso gli 80 extra: prima Varesi, seconda Baglioni. Crono per la rossoblù a 10.27 (+0.3) e 10.35 (+0.3) per la portacolori delle Fiamme Gialle Simoni. Ambedue restano sopra il PB. Negli 80 extra maschili, gli staffettisti della rappresentativa Federico Neri (Fiamme Gialle Simoni) quarto in 9.54 (-0.1) ed Edoardo Tosoni (Studentesca) dodicesimo in 9.80 (-1.1).