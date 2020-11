Borsa perfezionamento ostacoli: prima lezione

Al via con ritmo la Borsa voluta da FIDAL Lazio: advisor Gianni Tozzi. Il Comitato punta molto su questa iniziativa: ci sono anche borse per salti, lanci e marcia

26 Novembre 2020

Ha preso il via con grande ritmo la Borsa di Perfezionamento dedicata al settore ostacoli e assegnata dal Comitato Regionale Lazio della FIDAL. “Lezione” oggi pomeriggio a Roma nel Centro Sportivo dell’Esercito: a condurre il primo appuntamento il tutor Gianni Tozzi, advisor nazionale di specialità. Con lui – oltre agli atleti che si sono prestati per le dimostrazioni pratiche (nella foto Damiano Dentato, Studentesca, e Lorenzo Simonelli, Esercito) – il vincitore della borsa, Daniele Focaccetti e l’auditore Michele Sicolo.

Si consolida, così, l'opera legata alle Borse di Perfezionamento per istruttori e tecnici di FIDAL Lazio.

Raggiunta quota cinque assegnazioni, per un totale di 8 tecnici tra assegnatari e uditori. Quella sugli ostacoli, infatti, non è l’unica borsa di perfezionamento di FIDAL Lazio. Nel salto con l'asta borsa a Gennaro Spina (tutor Gianni Bayram); nei salti in estensione a Mauro Trivellato (tutor Giovanni Longo); lancio del disco, Ruslan Pesterev (tutor Filippo Monforti); nella marcia a Roberto Coccia (tutor Lara Brugnetti). Sono inoltre ammessi come uditori agli incontri dei salti in estensione Enrico Di Tommaso, Antonella Garone, Vittorio De Vitis.



ch.di.