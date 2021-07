Benati, Pansini e Ulisse: medaglia con le staffette

A Tallin il Lazio chiude gli Europei con tre medaglie firmate anche dai laziali. Altro argento per Lorenzo Benati con la 4x400. Federica Pansini e Angelo Ulisse bronzo nella 4x400 e 4x100

18 Luglio 2021

Ancora medaglie per l’Italia e per il Lazio nell’ultima giornata agli Europei under 20 di Tallinn.



Il pomeriggio decisivo lo inizia la staffetta 4x100 metri gli azzurri si prendono il bronzo con Angelo Ulisse, Filippo Cappelletti, Federico Guglielmi e Matteo Melluzzo in 40.18, alle spalle di Gran Bretagna (39.74) e Olanda (40.07). Per tutte e tre le squadre, crono più alti rispetto alle batterie (39.81 per gli sprinter italiani al mattino) anche a causa del vento che si fa sentire nel pomeriggio. È il quinto podio azzurro nella rassegna continentale in Estonia, oltre che il secondo bronzo per il veneziano Guglielmi, terzo nei 200 di ieri, e per il siciliano Melluzzo, stesso piazzamento nei 100 di venerdì, mentre i primi due frazionisti sono entrambi classe 2003 e quindi al debutto nella categoria, come Angelo Ulisse, fuori dalla semifinale dei 100 in questa prima azzurra che gli regala già una medaglia.



Poi le 4x400. Argento per la 4x400 uomini con Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) e bronzo della 4x400 femminile, con Federica Pansini (Studentesca). Nella 4x400 metri si prendono l’argento Stefano Grendene, Tommaso Boninti, Francesco Pernici e Lorenzo Benati in 3:07.13, preceduti soltanto dalla Gran Bretagna (3:05.25) e davanti alla Germania (3:08.09). Riceve il testimone in seconda posizione il romano Benati, già argento sui 400 metri, e corre la sua frazione lanciata in 45.32.

Tra le donne, è invece decisiva la rimonta negli ultimi metri per il quartetto con Alessandra Iezzi, Federica Pansini, Angelica Ghergo e Alexandra Almici in 3:36.31, dietro a Germania (3:35.38) e Spagna (3:36.10) ma superando sul traguardo la Norvegia (3:36.41). Pansini era stata la rima delle escluse negli 800; si è rifatta con la staffetta.

Oltre alle staffette, Lazio a medaglia con Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) argento nei 400 e con Lorenzo Simonelli (Esercito) bronzo nei 110hs. Alla fine gli azzurri chiudono a quota 8 medaglie: 2 argenti e 6 bronzi, con un bilancio comunque ricco pur senza ori, se si considera che soltanto in quattro edizioni della rassegna continentale (sulle precedenti 25) è arrivato un maggior numero di piazzamenti fra i primi tre. Nella “placing table” l’Italia è sesta con 84 punti.

