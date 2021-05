Assoluti, un day2 ancora nel segno dei giovani

A Rieti Furlani sogna 2,12. Super 200 per Eduardo Longobardi. Senza storia la gara dei 5000 dominata da Sofiia Yaremchuk, tra le migliori prestazioni delle due giorni. Ecco il racconto

30 Maggio 2021

di Lorenzo Bufalino

Che giornata anche oggi allo stadio Guidobaldi per la seconda giornata del campionato regionale individuale assoluto. Da sottolineare ancora le grandi prestazioni dei giovani laziali, con Eduardo Longobardi che vola nel vento reatino nei 200 metri, e poi minimo per gli Europei di Tallin sfiorato da Furlani nell’alto come lo sfiora anche Sofia Bella lo sfiora negli 800 donne. 800 uomini con grande sfida tra Pavoni e Adamoli.

GIOVANI ARREMBANTI – Due giorni di gare all’insegna dell’atletica giovanile nel campionato individuale assoluto. Mattia Furlani (Studentesca Milardi) vince il titolo da primo anno di categoria allievi saltando a 2,06, poi tre prove a 2,12 che significava minimo per gli Europei under 20 di Tallin. Misura solo sfiorata purtroppo da Furlani, che gli sarebbe valso anche il primato regionale di categoria. Minimo sfiorato anche da Sofia Bella (Roma Acquacetosa) che dopo una gara tirata alla perfezione dalla compagna di allenamento Eloisa Coiro, trova un bel 200 metri con cui chiude in 2:08.87, 57 centesimi di troppo per Tallin.

Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni) si conferma dopo i 100 metri di ieri correndo con una bella spinta del vento in 21.45/+2.8.

I CAMPIONI DI OGGI – Nella giornata di oggi vittorie nella velocità per Matteo Bianchini (Studentesca Milardi) che con 21.39/+1.4 ed Alessia Pavese (Aereonautica) fa bis con la vittoria dei 100 metri portandosi a casa l’oro con il tempo di 23.82/-2.0. Nel giro di pista con ostacoli titolo a Ilaria Verderio (Fiamme Gialle) prima con 59.71 ed al maschile è lo Junior Giulio Luciani (RCF Roma Sud) che trova il miglior tempo tra i laziali con 54.91.

Nel mezzofondo una grande sfida al maschile con Nicolas Pavoni (RCF Roma Sud) che si rifà dalla gara di ieri dei 1500 metri, sfiorando il muro dell’1:50 con il tempo di 1:50.91, in una “volatona” per tenere dietro Simone Adamoli. Nelle gare lunghe, quelle dei 5000 metri, senza storia la gara per Sofiia Yaremchuk (ACSI Italia Atletica) che dopo il lavoro di Elisa Giuseppetti e Elisa Bortoli, chiude in 16:11.94, fornendo una delle migliori prestazioni della due giorni. Peccato per il vento che nella giornata odierna ha dato non pochi problemi alle prestazioni degli atleti.

Al maschile invece successo del titolo regionale per Luca Filipponi (Purosangue) che con il tempo di 15:18.15 arriva terzo ma primo dei classificati per il titolo regionale.

Salto con l’asta donne che vede il risultato di 3,95 per Maria Roberta Gherca (Nissolino Sport), stessa misura di Giulia Valletti Borgnini ma con meno errori. Nel lungo ancora Nissolino al titolo con Giulia Dovarch che va a saltare 5,70/+2.0 proprio all’ultimo turno di salti. Nel lungo uomini invece vittoria per il favorito Kevin Ojiaku (Fiamme Gialle) che non va oltre i 7,37/+0.9.

Nelle pedane senza rivali Valentina Aniballi (Esercito) nel lancio del disco, con il suo attrezzo che vola a 53,06. Sempre nei lanci, vince il getto del peso Alessandro Finocchi (Nissolino Sport) con 12,95. Vince il titolo sulla pedana di casa la campionessa Italiana under 20 di lanci invernali Ludovica Giannursini (Studentesca Milardi) che fa atterrare il suo giavellotto a 40,81. Successo nel martello per il giovane reatino Lorenzo Mattei (Studentesca Milardi) che supera i 50 metri con 50,82.

Capitolo staffette in chiusura di campionato, con le Fiamme Gialle Simoni al femminile che con il quartetto composto da Cirillo, Donato, Scirocchi e Tozzi corre alla maglia di campione regionale con il tempo di 3:54.12.