Assoluti: Jacobs e Mangione oro. Quante medaglie

DESIDERI BRONZO - Dalla pedana del lancio del martello, è arrivata la prima medaglia per gli atleti laziali della seconda giornata.

- Dalla pedana del lancio del martello, è arrivata la prima medaglia per gli atleti laziali della seconda giornata. Protagonista è stata Cecilia Desideri (Studentesca Milardi) che si conferma tra l'élite in Italia. Dopo il titolo Italiani tra le promesse ad Ancona, arriva il bronzo assoluto. In seconda posizione sin dal primo lancio, si migliora al terzo turno con 63,79, che rimarrà la sua miglior misura odierna. Solo Prinetti all'ultimo lancio la supera, facendola scivolare in terza piazza. Ora per la reatina testa ai campionati Europei Under 23 di Tallin.



I FINALISTI DI DOMANI - Oggi in gara anche gli ostacolisti sul giro di pista. Ottima prova per il romano Gabriele Montefalcone (Sport Race), tra gli Italiani quest'anno scesi sotto i 50". L'atleta quest'anno protagonista anche negli States, vince la prima batteria in 51.01 stampando così il miglior accredito per la finale.

- Dopo l'infortunio avuto prima del "meeting Crai" a Rieti, tutta l'atletica Italiana era rimasta con il fiato sospeso. Marcell(Polizia) è tornato in gara prima a Chorzow, poi a Rovereto dove oggi ha dimostrato il recupero pieno dall'infortunio. Jacobs corre 10.33 in batteria contro una "bora", poi in finale si scatena ancora e sempre contro vento vince in un grande 10.01/-1.0.- Ancora una grande prestazione per Alice(Esercito) che stravince a Rovereto, in un podio tutto targato Esercito. La Siciliana da favorita si porta a casa il titolo con il tempo di 52.09, con cui supera Benedicta Chigbolu seconda con 52.90 e Raphaela Lukudo terza in 52.95. È ottava invece Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) con 53.83.- Nella finale dei 400 metri uomini, presenti Davide(Fiamme Gialle) e Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre). Re in sesta parte forte seguito da Aceti e Scotti che lo affiancano ad inizio rettilineo finale. Tutti e tre grandi finisseur, lottano fino all'ultimo metro con Re che prova a rientrare ma nulla da fare. Terminerà al terzo posto con 46.27 mente Benati chiude sesto con 46.98.