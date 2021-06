Assoluti, Fortunato oro nella marcia | ll day 1

Arriva il primo titolo italiano nella marcia 10 km. I quattrocentisti Davide Re, Lorenzo Benati, Alice Mangione, Maria Benedicta Chigbolu e Eloisa Coiro in finale. La presentazione del sabato

25 Giugno 2021

di Lorenzo Bufalino

Iniziata la rassegna tricolore assoluta numero 111, quest’anno allo stadio della Quercia a Rovereto. Prima giornata con titoli da assegnare nella marcia su strada, e primo titolo per i laziali con Francesco Fortunato che dopo il minimo per Tokyo trova il titolo assoluto nella 10 km. Batterie invece per i quattrocentisti con Davide Re, Lorenzo Benati, Alice Mangione, Maria Benedicta Chigbolu e Eloisa Coiro in finale. Domani lunga giornata con culmine le attese finali nella velocità, dove correrà Marcell Jacobs nei 100 metri ma non solo.



FORTUNATO DA “DIECI” – Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) è il primo campione Italiano di Rovereto 2021.

Il pugliese, che si allena con il gruppo di Patrizio Parcesepe, trova la sua decima gioia tricolore a livello assoluto nella 10 km su strada. Dopo il minimo per le Olimpiadi di Tokyo, arriva un importante titolo per Fortunato pronto all’avventura a cinque cerchi. Il tempo del classe 94’, 40:01.

BATTERIE 400 METRI – Nelle batterie dei 400 metri, folta truppa laziale presente. Al maschile nessun problema per il primatista Italiano Davide Re (Fiamme Gialle) che corre in 46.50, e per il giovane Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), secondo in batteria come Re con un buon 46.69. Per loro domani finale alle ore 19:30 e partenza rispettivamente in sesta e ottava corsia. Al femminile miglior tempo di accredito per la favorita della gara Alice Mangione (Esercito) che corre la seconda batteria in 53.04, vincendola dimostrando una grande condizione in vista della finale di domani alle ore 19.40.

In finale entrano anche Maria Benedicta Chigbolu (Esercito) seconda nella prima batteria con 53.74 ed Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) anche lei in finale con il tempo di recupero dato dal secondo posto nella quarta batteria corsa in 54.06.

PROVE MULTIPLE – Nelle gare delle prove multiple sta lottando nell’Eptathlon Teuta Cala (Nissolino Sport), che dopo la medaglia tra le promesse, vuole cercare di arrivare anche a quella assoluta. Per lei quinto posto al giro di boa con 14.62 nei 100 ostacoli, 1,62 nell’alto, 10,10 nel peso e un buon 25.89 nel finale di giornata sui 200 metri, che le fanno chiudere con un punteggio di 2994 punti.

LE GARE DI DOMANI – Domani giornata lunghissima allo stadio della Quercia. Clou la finale dei 100 metri uomini, con Marcell Jacobs (Polizia) che correrà le batterie alle ore 18:35. Poi la finale dei 400 metri con cinque laziali, il salto in alto con Erika Furlani (Polizia) e il peso con Sebastiano Bianchetti (Polizia) contro i giganti da oltre 21 metri. Finali anche nell’asta maschile con Mandusic e De Angelis per le Fiamme Gialle e Alessandro Sinno per l’Aereonautica. Per loro gara alle 17.45. Occhio anche ai lanci con il martello femminile alle ore 13.30 ed il disco femminile alle ore 20.30, dove in entrambe saranno alcune reatine a provare a trovare la medaglia, con Desideri nel martello ed il duo Strumillo-Aniballi nel disco. Rinuncia alla gara dell'asta Roberta Bruni (Carabinieri) per un fastidio muscolare: "Precauzione".