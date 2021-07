Arriva il weekend di ''Un'americana a Fiumicino''

22 Luglio 2021

A Fiumicino questo sabato 24 luglio una cerchia selezionata di atleti si daranno battaglia per “Un’Americana a Fiumicino”. E’ ricco, infatti, il parterre di top runners in lizza per la vittoria per la più avvincente gara serale a eliminazione organizzata dall’Asd Atletica Villa Guglielmi allo Stadio Vincenzo Cetorelli. Una sfida all’ultimo metro che vedrà competere nelle tre sfide (Serie Master, Serie Femminile, Serie Assoluti Maschile allievi, junior, promesse, senior under 34) diverse teste di serie dell’atletica laziale. La terza edizione, che torna, dopo il fermo di un anno a causa della pandemia, è già a record di iscritti rispetto alle precedenti del 2018 e 2019 con oltre 18 atleti per serie.

LA SERIE MASTER - Tra i migliori che si giocheranno la vittoria, vedono la presenza di Luca Scaramucci, atleta del G.S. Isola Sacra, terzo posto nell’Americana 2019 con un personale sui 1500 di 4:32.74 e nei 3000 di 9:35.70. E poi, Emanuele Conti della Lazio Atletica Leggera, con PB nei 1500 di 4:51.32, nei 3000 di 9:45.6 e nella 10km di 34:28. Tra i favoriti anche Andrea Paternesi dell’Asd Il Campanile, con PB sugli 800 di 2:14.40 e nei 5km di 17:37 proprio nel 2021.

LA SERIE FEMMINILE - La regina è Marta Castelli, che ha vinto le due edizioni precedenti, dovrà vedersela soprattutto con la quotata Isabella Papa della Tirreno Atletica Civitavecchia, che vanta tanti titoli italiani. Terza ai campionati assoluti del 2015. E ancora nel 2019 quarto posto alla “Best Woman” in 35:48 e vincitrice del cross corto al campionato regionale di quest’anno; il suo miglior tempo nei 1000 è di 3:00 netti. Altra candidata alla vittoria è Michela Corlatti della Lazio Atletica con il personale nei 400 di 1:04.17 e negli 800 di 2:28.37. Interessante la sfida nella sfida tra Emanuela Tabacchiera della Asd Guida Sicura e Clara Maria Cesarini dell’Olgiata 20.12, ambedue 35enni che, lo scorso fine settimana ai campionati regionali master si sono divise i titoli di campionessa 2021: Emanuela è oro nei 1500 e Clara Maria argento, mentre negli 800 le parti si sono invertite. Interessante il profilo di Patrizia Caravillani della Ostia Track’n Field con un PB nei 200 indoor di 33.87 nonché campionessa regionale 2021 negli 800 di categoria allenata dal tecnico dell’Atletica Villa Guglielmi Emiliano Nerli Ballati. Infine la presenza delle atlete di casa della Villa Guglielmi, le allieve nate nel 2005 e allenate da Marco Cacciamani, Sabrina Barini e Margherita Freddo.

LA SERIE ASSOLUTI MASCHILE - Favorito è il vincitore del 2019 Simone Adamoli dell’Athletica Vaticana, che proprio domenica scorsa a Napoli, nello stadio Diego Armando Maradona, è arrivato terzo negli 800 e ha stabilito il suo personale in 1:50.18. Probabili finalisti dell'ultimo giro Lorenzo Cacciamani dell’Atletica Futura già vincitore nel 2018, Luca Foglia dell’Atletica Colosseo 2000, il suo miglior tempo nei 400 è di 49.56, Tommaso Maniscalco dell’Atletica Studentesca Rieti A. Milardi con un personale negli 800 di 1:54.06 e Tito Marteddu della Libertas Unicusano Livorno, il suo migliore accredito nei 1500 è di 3:53.82.

LA GARA E LE PREMIAZIONI - Si articolerà per ciascuna serie in un primo giro di pista “di riscaldamento”, ad andatura controllata. Dal secondo giro, i primi 200 metri saranno ad andatura controllata, i successivi 200 metri ad andatura libera. Sarà eliminato/a, al termine di ogni giro, l’ultimo/a che transiterà sotto l’arco di partenza e arrivo; l’ultimo giro sarà corso dai quattro atleti rimasti in gara.

Premiazioni per i primi 4 atleti classificati uomini e donne di ogni serie, con buoni acquisti da utilizzare in ogni punto Conad e offerto dalla sede di via Tempio della Fortuna, 67 Fiumicino.

L’INVITO DEGLI ORGANIZZATORI - “L’Americana ha il suo fascino indiscusso – commenta il presidente dell’Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati – la volata finale può eliminare il favorito anche solo perché distratto. Sarà una gara avvincente. Per questo invitiamo tutti a vederla e godersela dagli spalti perché ci sarà divertirsi”.

(da comunicato stampa di Valentina Fiordalice/Ufficio Stampa Atletica Villa Guglielmi)