Annullata la We Run Rome del 31 dicembre

Non si fa l'evento giunto alla decima edizione che tradizionalmente chiude l'anno e accoglie quello nuovo

31 Dicembre 2021"Annullata la gara podistica '' per motivi di sicurezza e contrasto alla diffusione del Covid-19. L'evento sportivo era in programma domani, 31 dicembre, alle 14 con partenza e arrivo a viale delle Terme di Caracalla": lo scrivesulla sua pagina Facebook, ribattendo la news pubblicata sul sito e l'ordinanza firmata dal sindaco capitoliono Roberto)."Ci scusiamo con i tanti amici Runner iscritti e gli oltre 500 tra operatori della Protezione Civile, della Polizia Municipale, e le tante Associazioni e fornitori che si erano impegnati per mesi nella messa in opera di un evento, giunto alla sua decima edizione, dove ognuno di noi era impegnato nel seguire nei minimi dettagli i protocolli governativi e federali" commenta Camillo Franco, organizzatore della We Run Roma con la sua Atleticom ().