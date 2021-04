Annullata la Maratona Maga Circe dell'11 aprile

Criticità legate al Covid e all'indice di contagio a Sabaudia: "Appuntamento al 6 febbraio 2022". Tutto sui rimborsi e congelamento della quota di iscrizione

09 Aprile 2021

La gara della Maratona Maga Circe, in programma domenica 11 aprile, viene annullata per alcune criticità legate al covid nel Comune di Sabaudia. La manifestazione era stata organizzata e curata in tutti i suoi aspetti dalla società In Corsa Libera guidata dal presidente Davide Fiorello, tenendo conto della situazione pandemica in corso. In origine si doveva svolgere all’inizio di febbraio, ma è stata fatta slittare di due mesi per garantire una migliore preparazione degli atleti e una maggiore sicurezza dovuta alle problematiche causate dal covid. Domenica la partenza sarebbe avvenuta in contemporanea alle ore 8.45: la maratona di 42.195 km e la Fast Run di 10 km.



IL COMUNICATO DELL’ANNULLAMENTO - "Con estremo dispiacere - scrive l'organizzazione - e amarezza comunichiamo di avere ricevuto via Pec in data odierna (8 aprile, ndr) alle ore 17.17 la comunicazione che la Prefettura di Latina ha deciso di annullare a 72 ore dal via, la Maratona Maga Circe, evento di Interesse Nazionale regolarmente inserito nel programma federale di Atletica Leggera. La società “In Corsa Libera” fa presente che l’annullamento a così poche ore dalla svolgimento non è dipeso dalla nostra volontà. Non abbiamo ricevuto prima d’ora alcuna comunicazione circa situazioni di criticità legate al Covid che rendessero impraticabile l’evento, ma solo ieri telefonate informali da parte dei rappresentanti dei Comuni. La nostra società non è infatti mai stata invitata a prendere parte ad alcun tavolo di confronto. Avendo pertanto un sentore negativo, ci siamo resi disponibili mediante una Pec inviata a tutti gli organi competenti datata 7 aprile ore 21.17 (nota citata nella risposta della Prefettura) ad annullare la Fast Run 10 km per poter almeno tutelare gli iscritti alla 42,195km, ma nulla è servito. Nonostante poi, avessimo solo riscontri telefonici e mai ufficiali, ci siamo comunque messi in moto ed abbiamo ottenuto la promessa di garantire seppur a termine scaduto, la cancellazione gratuita per coloro che hanno prenotato gli Hotel in convenzione con la Maratona Maga Circe. Oggi, 8 aprile, dopo lunghe ore di attesa e a seguito di solleciti, abbiamo ricevuto la comunicazione dell’annullamento dell’evento. Annullamento motivato dal rilevamento dell’Asl di Latina di un indice di contagio pari a 2,6 ed una presenza di variante inglese ad alta trasmissibilità sul Comune di Sabaudia.

Vista dunque la criticità sottolineata, nell’interesse delle comunità locali e dei partecipanti, con senso di responsabilità, ci troviamo costretti a rimandare l’appuntamento con la Maratona Maga Circe al prossimo 6 febbraio 2022".



RIMBORSI - L’Asd In Corsa Libera rimborserà tutte le quote di partecipazione a tutti coloro che ne faranno richiesta, inviando una mail a maratonamagacirce@gmail.com con la copia del bonifico e specificando L’IBAN sul quale emettere il rimborso. Per chi vorrà invece, potrà ottenere il congelamento per il prossimo anno.



"Un danno non solo economico, ma morale, seppur motivato, che investe l’Italia intera, che frena la ripartenza, che ci demoralizza, perché eravamo pronti a dimostrare che lo sport è un veicolo di buone azioni, di controllo, di rispetto delle regole. Quelle regole che minuziosamente siamo stati chiamati a rispettare in ogni cavillo, dalla misurazione della temperatura, al distanziamento, alla partenza a blocchi, all’obbligo di mascherina, alle autocertificazioni, alle navette riempite al 50% della capienza, alla sanificazione. Ringraziamo comunque le Amministrazioni Comunali di Sabaudia e di San Felice Circeo che ci sono state vicine in queste ore per noi così difficili. Ed un grazie va a tutti gli iscritti che avevano creduto in noi e che ora si sentono giustamente delusi perché privati per l’ennesima volta del sacrosanto diritto di poter correre, non solo per sport, ma per passione.

Grazie comunque a chi come noi continua a crederci" conclude l'organizzazione.

