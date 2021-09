Allievi e cadetti al Rosi per i titoli regionali

All'Acquacetosa U18 e U16 in gara nell'evento del weekend con tanti giovani prospetti dell'atletica regionale a caccia dei titoli individuali su pista e pedane: ecco la presentazione

10 Settembre 2021

di Lorenzo Bufalino



Secondo weekend di settembre, riparte l’atletica regionale in grande. Campionati Italiani Master a Rieti con tanti protagonisti laziali, CdS under 23 a Bergamo con Studentesca Milardi e ACSI Italia per centrare il podio nella finale nazionale e, non ultimi, allievi e cadetti che al Paolo Rosi si giocano le maglie di campioni regionali individuali e di prove multiple. Green Pass e porte chiuse: cosa c'è da sapere

LE GARE ALLIEVE – Partiamo dalle gare femminili, valide per i titoli individuali regionali di categoria, ma aperte a tutte le categorie. Gare open quindi, con nella velocità Caterina Ruggeri Fasciani (Nissolino Sport) in testa alle liste con Angelica Brugnoli (Fiamme Gialle Simoni) e Alice Calvaruso (ACSI Italia Atletica) a contendersi il titolo nei 100 metri. Nei 200 metri occhio a Camilla Duri (Studentesca Milardi) e Sara Cirillo (Fiamme Gialle Simoni) mentre nei 400 metri sfida tra l’assoluta Alessia Tirnetta (Nissolino Sport) e l’allieva Flavia Bianchi (Atletica Romaquacetosa) che correrà anche gli 800 metri.

Bella gara si attende anche nei 400 ostacoli con Yasmin Scirocchi e la compagna di squadra, ma una categoria inferiore, Lucrezia Bianchi con l’altra atleta delle Fiamme Gialle Simoni Elisa Fossatelli favorita nei 100 ostacoli.

Nelle pedane occhio al lungo con Giorgia Del Prete (ACSI Italia Atletica) intenzionata ad avvicinare ancora di più la barriera dei 6 metri dopo i 5,77 di quest’anno già saltati, e occhio anche ad Ilary De Gennaro (ACSI Italia Atletica) nell’alto all’attacco dell’1,70. Nel triplo bella sfida tra le assolute Sabrina Urbano (Bracco) e Priscilla Carlini (ACSI Italia Atletica), atlete da personali vicini ai 13 metri. Tra le allieve invece attenzione a Matilda Cinti (Studentesca Milardi). Nelle pedane dei lanci c’è la medaglia d’oro di Rieti 2021 Giulia Rossi (Fiamme Gialle Simoni) nel lancio del martello come anche un’altra medagliata agli ultimi tricolori allieve, Jennifer Sombodey (Gruppo Millepiedi), bronzo nel giavellotto. Nel disco Maria Vittoria Belloni (Studentesca Milardi) deve dimostrare il buono stato di forma dimostrato anche al Brixia Meeting.

LE GARE ALLIEVI – Passiamo agli uomini, dove nella velocità spazio allo Juniores Marco Ricci (Nissolino Sport) forte del suo 10.66 tiene il primo posto nelle liste con Emanuele Stocchi (Atletica Futura Roma) primo tra gli allievi.

Nei 200 metri occhio al fortissimo under 18 Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni) capace quest’anno di far divertire tutti tra 100 e 200 anche ai campionati di categoria da primo anno. Un bronzo nei 100 metri ed un argento nei 200 metri a Rieti 2021 con una splendida medaglia d’oro anche nella staffetta 4x100. Nei 400 metri parte da favorito Emanuele Grossi (Biotekna) mentre negli ostacoli soprattutto fari puntati su Luca Zangrillo (Formia Atletica Leggera).

Nel mezzofondo grande sfida attesa negli 800 metri tra Davide De Rosa (Esercito Sport & Giovani) e Mario Roani (Nissolino Intesatletica) capace quest’anno di far registrare il primato regionale di categoria nei 1500 metri dove ha preso il bronzo tricolore. Luca Santorum (Atletica Roma Acquacetosa) cerca doppietta tra 1500 e 3000 metri, con Daniel Battaglia (Runners Ciampino) settimo quest’anno ai tricolori in pista nei suoi 2000 siepi.

Nelle pedane dei salti, gara migliore dovrebbe essere quella del lungo maschile con Riccardo Fugallo e Lorenzo Irrera, entrambi ACSI Campidoglio Palatino alla ricerca ancora una volta in stagione dei 7 metri. Nel triplo il forte Nicolò Cannavale (Formia Atletica leggera) cerca l’acuto di fine anno. Infuocate saranno le pedane dei lanci con la sfida nel martello tra i compagni di squadra Pietro Camilli (Fiamme Gialle Simoni), medagliato a Rieti, e Leonardo Penzo. Nel giavellotto altro cavallo importante per l’atletica laziale, Lucio Claudio Visca (Fiamme Gialle Simoni) anche lui medaglia ai tricolori con nel peso e nel disco l’ottimo Gianmarco Di Filippo (Studentesca Milardi) in crescita dopo il Brixia Meeting.

PROVE MULTIPLE – In campo al Paolo Rosi anche i cadetti e le cadette per il Trofeo di Prove Multiple valido anche come campionato regionale individuale. Gare in partenza da domani pomeriggio.