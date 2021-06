Al Trofeo Bravin gli atleti laziali crescono

Pioggia di personali tra i cadetti e gli allievi della nostra regione in gara nella 54esima della competizione giovanile più longeva d'Italia. Grande spallata di Visca nel giavellotto, bene gli 80 e i salti

19 Giugno 2021

Un pomeriggio di grande spettacolo per il Trofeo Bravin, storica competizione giovanile organizzata da ASI con la collaborazione di ASI Atletica Roma, del Comitato Regionale e Provinciale ASI e con il patrocinio del Comitato regionale FIDAL Lazio. Dal Bravin, giunto all’edizione numero 54, sono passati grandi atleti come Mennea, Dorio, Donato, Pavoni e Fava, solo per citarne alcuni, e chi attualmente è nel giro degli azzurri, come Lorenzo Patta e Dalia Kaddari. L’edizione odierna, disputata per tutto il pomeriggio al Paolo Rosi di Roma, ha permesso a tanti Cadetti e Cadette, Allievi e Allieve dal Lazio e da altre parti d’Italia, di tirare fuori grandi prestazioni e aggiustare i personali.

ALLIEVI – Emanuele Stocchi è il primo dei laziali nei 100 e terzo assoluto tra gli U18. Per lui 11.29 (+0.2), un centesimo sopra il personale, coi primi due, il sardo Cabras e il fiorentino Sollai, che chiudono in 11.13. Al femminile la spunta la viterbese Elena Vergaro; di solito alle prese con gli ostacoli, l’atleta di Alto Lazio si migliora nella gara regina in 12.53 (+1.2) e al nuovo personale di un decimo netto. Bella prova nei 400 di Daniele Groos: l’atleta di Atletica Futura Roma in 49.06 alla prima ufficiale in questa specialità. Al femminile un 59.15 premia Elena Fatuzzo nel giro di pista: nuovo PB per la portacolori di Lyceum Roma XIII. I 3000 a Luca Santorum di Roma Acquacetosa in 8:59.38 al primo crono ufficiale nella specialità; i 1500 allieve, invece, vedono Anna Maria Norante di Esercito Sport&Giovani terza con 5:13.36. 2000 siepi col successo di Daniel Battaglia della Runners Ciampino in 6:15.74. Personale di 23 secondi.

Nel lungo, c’è il 5,65 di Greta Donato.

La 2005 delle Fiamme Gialle Simoni trova la misura al quarto salto (+1.4 il vento), eguagliando il personale fatto a Rieti proprio in questa stagione. Tra i maschi, Luca Zangrillo secondo con 6,89: il portacolori di Formia Atletica fa 19 centimetri di miglioramento. Alto: al maschile, Julien Caimi della Libertas Roma XV Circoscrizione a 1,89 al secondo tentativo. Al femminile vince l’attesa Ilary Di Gennaro di ACSI Italia Atletica: 1,63 e tre X a 1,67 che sarebbe stato il nuovo PB.

Lanci. Non si smentisce Lucio Claudio Visca delle Fiamme Gialle Simoni. Un 57.42 all’ultimo colpo, dopo un 50,65 un 55,96. Per Visca, fratello dell’atleta delle Fiamme Gialle Carolina Visca, personale di quasi quattro metri. Il 39,31 con l’attrezzo da 500 grammi regala il sorriso a Jennifer Sombodey Moonou del Gruppo Millepiedi. La misura arriva al primo lancio e vale due metri di PB. Nel peso Gianmarco Di Filippo della Studentesca lancia a 15,27 per un nuovo personale. La compagna di squadra Chiara Tolli, con 11,64, vince la gara femminile e avvicina il personale, a 11,92.

CADETTI E CADETTE – Gli 80 sono di Samuele Ciogli (Nissolino Sport Area Roma) in 9.07 (+1.0) per un nuovo personale migliorato di 14 centesimi (a tre centesimi dal record laziale) che trascina anche Aldo Rocchi (Atletica Tiburtina), secondo in 9.12 e al PB. La prima delle laziali negli 80 è Laura Stella Varesi: la 2007 della Studentesca chiude la gara in 10.11 al secondo posto generale dietro alla barese Gambacorta (10.04); PB di 3 centesimi. Nei 300 terzo posto per Chiara Padoan (Atletica Frascati) con 43.02. Davide Barbone si prende i 300 maschili in 37.01.

I 2000 premiano Ebrahim Abdelwahed con 5:43.67 con 7 secondi di personale; i 1000 al femminile vedono Anna Toppano (Esercito Sport e Giovani) terza con 3:09.23.

Negli ostacoli, i 100hs al maschile vedono primeggiare Kyan Daniel Duffy Escalona, ostacolista della Kronos Roma che in 14.02 (+0.6) mentre gli 80hs incoronano Giada Gelso, della Formia Atletica Leggera con un 12.46 (+0.6) che cancella il 13.59 di quest’anno a Tivoli. Nei 300hs maschili la vittoria a Salvatore Di Nola (Formia Atletica) con 40.48 e il personale. Nei 300hs femminili quarta Rachele Pischedda (Atletica Tiburtina) con 52,17.

Si conferma Massimiliano Stancarelli nell’alto: il portacolori di Ad Maiora arriva a 1,66, aggiungendo due centimetri al personale. Al femminile c’è l’1,46 di Anita Santoni di Atletica Viterbo: percorso netto fino a 1,43, poi una X a 1,46 e gare che si chiude con i tre errori a 1,50. Si tratta del nuovo personale, di tre centimetri. Nel lungo secondo posto, per un centimetro, di Doris Precious Di Maio, la portacolori di Formia Atletica Leggera, capace di arrivare a 4,63. Terzo con 5,90 Luca Capotosto della Formia Atletica Leggera.

Nei lanci altra grande conferma per Valerio Paionni di Atletica Tiburtina che stacca tutti con 13,55 alla seconda occasione disponibile ed eguaglia la sua miglior misura con l’attrezzo da 4 kg. Con quello da tre, invece, è Claudia Bertolin a prendersi il titolo con addosso la maglia di ACSI Italia Atletica: 9,12, due metri meglio delle altre e tre centimetri di PB rispetto al 9,09 di quest’anno sempre nella Capitale. Disco: Stefano Baiosto di Fiamme Gialle Simoni arriva a 33,42, ma sotto la sua miglior misura. Tra le cadette successo a Viola Chermaz della Nissolino Atletica Area Roma con 22,81. Oltre un metro e mezzo di PB.

Christian Diociaiuti