Abeykoon a Tokyo: è il primatista dello Sri Lanka

Yupun, sprinter di Atletica Futura Roma, farà le Olimpiadi. Ha un PB di 10.15 nei 100 ed è primo nelle liste del suo paese. Si allena a Castelporziano con Claudio Licciardello. Pioggia di complimenti social per "il più veloce del sud est asiatico"

02 Luglio 2021

C’è una folta truppa laziale che parteciperà alle Olimpiadi. Abbiamo raccolto tutti i nomi qui degli azzurri che dalla nostra regione, per nascita, per sede di allenamento o della propria società, partiranno verso il Giappone. Ma l’atletica laziale celebra anche la qualificazione ai giochi olimpici di Yupun Abeykoon, il primatista dei 100 dello Sri Lanka che veste i colori di Atletica Futura Roma e si allena a Castelporziano con Claudio Liccardello. Grazie ai progressi e ai risultati degli ultimi mesi, Yupun Abeykoon, è “l’unico atleta, tra gli uomini, dello Sri Lanka ad essersi qualificato alle Olimpiadi”, mentre gli altri accederanno tramite ranking. Abeykoon - definito "il più veloce del sud-esta asiatico" - ha un personale di 10.15 (+1.4) fatto quest’anno a Savona e un mese fa a Dessau in Germania ha corso i 100 in 10.09, ma con +2.2 di vento. Pioggia di congratulazioni social per la qualificazione.